"Un mundo infinito": la Feria del Libro de Rosario y todas sus propuestas, por dentro
La edición 2026 se extenderá hasta el 18 de octubre. La coordinadora Silvana Schulze habló en Cadena 3 y dio detalles con sensaciones.
08/10/2026 | 17:21Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jornada inaugural de la Feria del Libro de Rosario edición 2026.-
FOTO: Jornada inaugural de la Feria del Libro de Rosario edición 2026.-
FOTO: Jornada inaugural de la Feria del Libro de Rosario edición 2026.-
La Feria Internacional del Libro de Rosario 2026 ya abrió sus puertas y durante los próximos 11 días ofrecerá más de 350 actividades, con una programación que incluye presentaciones de libros, propuestas para las infancias, encuentros con destacados autores y espacios dedicados a distintas expresiones culturales.
Si bien la apertura formal está prevista para este jueves a las 19, con el acto protocolar en la explanada, la actividad comenzó desde las 13 con el ingreso del público y los primeros contingentes escolares. Desde entonces, los pasillos de la feria comenzaron a recibir visitantes que recorren los stands y participan de las primeras actividades.
“Ya empezó. A las 13 abrimos las puertas, recibimos los primeros contingentes escolares, ya están sucediendo las primeras presentaciones y hay público recorriendo la feria”, contó Silvana Schulze, coordinadora de la Feria Internacional del Libro de Rosario, durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.
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Ciudad. Comienza la Feria del Libro de Rosario: las propuestas para este jueves
Este jueves se pone en marcha una nueva edición en el Cultural Fontanarrosa, con presentaciones, encuentros, propuestas para las infancias y un acto inaugural desde las 19.
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La edición 2026 se extenderá hasta el 18 de octubre y es organizada por la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, junto con la Fundación El Libro. La propuesta reúne a más de 50 librerías y editoriales de Rosario y otras ciudades, con una agenda pensada para distintos públicos y temáticas.
“Tratamos de presentar y compartir una programación amplia, plural y diversa, de todas las temáticas”, explicó Schulze. En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos es que la feria no quede limitada a los lectores habituales, sino que también pueda acercar a personas que quizás encuentren en un determinado tema o actividad una puerta de entrada al mundo de los libros.
La programación incluye la participación de reconocidos escritores, periodistas y referentes de distintas disciplinas. Entre los nombres que pasarán por la feria se encuentran Santiago Siri, Germán de los Santos, Teresa Donato, Rep, Pedro Saborido, Claudia Piñeiro, María Teresa Andruetto, Narda Lepes, Carlos Rottemberg, Reynaldo Sietecase, María O'Donnell, Luis Novaresio, Facundo Pastor y Selva Almada, entre otros.
También habrá lugar para la historieta, los cómics y la novela gráfica, además de propuestas vinculadas con la gastronomía y otros contenidos que buscan ampliar el abanico de intereses de los visitantes.
Uno de los ejes que vuelve a ganar protagonismo es el espacio destinado a las infancias. Este año se programaron más de 40 presentaciones específicamente dirigidas a niños y niñas y se amplió el sector pensado para los más pequeños.
El espacio cuenta con un área destinada a la primera infancia, equipada con almohadones, colchonetas, muñecos y libros de tela, mientras que otro sector está pensado para niños un poco más grandes, con presentaciones y actividades vinculadas con la literatura infantil.
“La invitación es venir a leer, a vincularse con el libro, a conocer novedades editoriales y a descubrir este mundo que es infinito”, destacó Schulze.
Las escuelas también tienen una participación especial. Los contingentes de nivel primario y secundario realizan recorridos diseñados especialmente para conocer cómo funciona una feria del libro, visitar los stands y acercarse a autores y editoriales. Este año, además, la propuesta incluye un apartado especial dedicado a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento.
En un contexto económico que también impacta sobre el sector editorial, la feria ofrece distintas alternativas para quienes quieran comprar libros. Hay promociones bancarias, mesas de saldos y ofertas especiales de libreros y editores. Según explicó Schulze, se pueden encontrar ejemplares desde los 8.000 pesos.
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Transmisiones en vivo. Desde el corazón del evento: la Feria del Libro de Rosario se vive en Cadena 3
En la jornada inaugural, este jueves, Viva la Radio trasladó su estudio hasta la feria y realizó su emisión en vivo durante la tarde, con entrevistas y recorridas desde el predio.
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La entrada es gratuita, aunque para acceder es necesario obtener previamente un código QR a través del sitio oficial de la Feria del Libro de Rosario. El código es individual e intransferible y permite ingresar durante todas las jornadas, sin necesidad de tramitar uno nuevo cada vez. En la misma página se encuentra disponible la programación completa, organizada por día y horario.
Los horarios varían según la jornada: los sábados la feria funciona de 10 a 24, jueves y viernes de 10 a 22, mientras que domingos, lunes, martes y miércoles permanece abierta hasta las 21.
Con una agenda que combina literatura, periodismo, cultura, historieta y actividades para todas las edades, la Feria Internacional del Libro de Rosario ya está en marcha y se prepara para recibir durante los próximos días a lectores, familias, estudiantes y visitantes de toda la región.
Lectura rápida
¿Qué es la Feria Internacional del Libro de Rosario 2026?
Es un evento que ofrece más de 350 actividades, incluyendo presentaciones de libros y encuentros con autores, y se extenderá hasta el 18 de octubre.
¿Quién organiza la feria?
La feria es organizada por la Municipalidad de Rosario, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Fundación El Libro.
¿Cuándo comenzó la feria?
La actividad comenzó el jueves a las 13, aunque la apertura formal está prevista para las 19.
¿Dónde se lleva a cabo la feria?
La feria se realiza en Rosario, Argentina.
¿Por qué es importante la feria?
La feria busca acercar a diferentes públicos al mundo de los libros, incluyendo un espacio especial para las infancias y actividades diversas.