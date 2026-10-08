Comienza la Feria del Libro de Rosario: las propuestas para este jueves

La Feria Internacional del Libro de Rosario comienza este jueves en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa con una jornada que combina presentaciones de libros, propuestas para las infancias, encuentros y actividades vinculadas a la literatura, el cine y distintas expresiones culturales. La programación se inicia por la tarde y se extiende hasta la noche, con entrada gratuita.

Desde las 16 habrá distintas propuestas en los espacios del Fontanarrosa. Entre ellas se encuentra la presentación de Neuro odontología biológica, de Sergio Hiskin y Alejandro Impallari, y un encuentro de autores de SADE Rosario. También habrá actividades destinadas a chicos y chicas, como la presentación de Corazón de mariposa, de María Clara Vickacka.

A partir de las 17 se sumarán nuevas presentaciones. Lara Pellegrini y Ruperta Pérez presentarán Mapic, el árbol que estuvo siempre, una obra basada en relatos de la comunidad qom. También se presentará Cuando los árboles mueren, de la escritora brasileña Tatiana Lazzarotto, mientras que Oscar Martínez abordará el vínculo entre tecnología, inteligencia artificial y movimiento obrero.

La programación continuará a las 18 con una actividad dedicada a Charles Chaplin y su relación con el cine, a partir de la presentación de Chaplin y el Cine. Filmografía y el corto Siglo XX. En paralelo, habrá un encuentro sobre los desafíos de las editoriales independientes en Rosario y una propuesta dedicada a la prevención comunitaria de consumos y adicciones.

El cierre de la jornada estará marcado por el acto oficial de apertura, previsto para las 19 en la explanada del Cultural Fontanarrosa. La historiadora rosarina Marcela Ternavasio será la encargada de las palabras inaugurales de esta nueva edición de la Feria del Libro.

La feria se desarrollará hasta el 18 de octubre en el Cultural Fontanarrosa, ubicado en San Martín 1080. La entrada es gratuita y se puede acceder a las distintas actividades de la programación durante toda la jornada.