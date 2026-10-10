MotoGP en Indonesia: Marc Márquez gana la sprint y Raúl Fernández logra la pole

Buenos Aires, 10 de octubre (NA) - En el Gran Premio de Indonesia de la Moto GP, celebrado este sábado, se destacaron los pilotos españoles: Marc Márquez (Ducati) se llevó la victoria en la carrera sprint y su compatriota Raúl Fernández (Aprilia) alcanzó la pole position.

La carrera, disputada en el circuito de Manalika, comenzó con incidentes que marcaron el desarrollo de la competencia. Márquez se consolidó como líder del Campeonato del Mundo gracias a esta victoria, que lo posiciona en una excelente situación para el resto de la temporada. La competencia comenzó de manera accidentada desde la primera curva.

En un giro inesperado, Raúl Fernández y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) quedaron fuera de la carrera tras los primeros incidentes. Márquez aprovechó la caída de Jorge Martín, quien había tomado la delantera, para retomar el liderazgo y mantenerlo hasta el final de la carrera.

El podio de la carrera sprint fue completado por el japonés Ai Ogura (Trackhouse), quien finalizó en una destacada segunda posición, y el italiano Fabio Di Giannantonio (Racing Team), que ocupó el tercer lugar.

En las clasificaciones, Raúl Fernández se destacó al conseguir la pole position, marcando un tiempo de 1:28.852, lo que representa su primera pole en la categoría. Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio lo acompañaron en la primera fila de la grilla para la carrera del domingo.

Por su parte, Marc Márquez (Ducati) finalizó en el cuarto puesto en la qualy, mientras que su compatriota Jorge Martín terminó quinto y Fermín Aldeguer en sexto lugar.

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