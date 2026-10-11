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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este domingo 11 de octubre

Este domingo 11 de octubre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilan entre 10° y 14°. Se prevén cielos nublados y condiciones de viento moderado durante la jornada.

11/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 11 de octubre

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Este domingo 11 de octubre, el clima en Salta se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se mantiene en un 79%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 4 m/s desde el noreste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

La temperatura mínima registrada para hoy es de 10°, mientras que la máxima alcanzará los 14°. Las condiciones de cielo se presentan con nubes cubriendo gran parte del día, lo que puede influir en la percepción térmica. La presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En cuanto a las condiciones del viento, este se presenta moderado, lo que puede generar una sensación de frescura adicional. La combinación de la humedad y el viento puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve ascenso en las temperaturas. El lunes 12 de octubre se espera una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielos parcialmente nublados. El martes 13 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 23°, aunque se anticipan lluvias ligeras. A partir del miércoles, las temperaturas descenderán nuevamente, con mínimas de 10° y máximas que no superarán los 18°.

Es importante estar atento a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se recomienda a los salteños que planifiquen sus actividades al aire libre considerando estas variaciones en el clima.

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