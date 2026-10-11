Valentín Yankelevich cuenta cómo su abuelo le salvó de una infancia marcada por el maltrato

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, compartió su experiencia de maltrato físico y psicológico que, según él, sufrió en su infancia a manos de su padre, Darío Giordano. En su testimonio, subrayó el papel fundamental de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, quien lo ayudó a escapar de esa situación adversa.

Durante una entrevista con Infobae, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el joven de 23 años explicó que decidió hablar abiertamente sobre su historia para liberarse de un peso que ha llevado por años. "Creo que llegó el momento de poder contar y sacarme una mochila que vengo cargando hace bastante tiempo", manifestó.

Valentín tenía apenas siete años cuando Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. Recordó que las agresiones comenzaron entre los nueve y diez años y también afectaron a su hermano Franco.

"Eran golpes, gritos, maltrato", describió sobre su vida familiar, y recordó que las horas en la escuela eran el único momento de tranquilidad, ya que no deseaba regresar a casa.

Al hablar con sus abuelos paternos sobre la situación, les dijeron que intentaran entender a su padre: "¿Qué tengo que entender? Tengo 10 años y mi papá me caga a palos", recordó, reflejando su confusión y dolor.

Valentín también reveló que llegó a tener pensamientos oscuros y que no sentía que hubiera un lugar seguro al que acudir: "No había lugar seguro. Por eso lo tuvimos que salir a buscar".

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue crucial para que los hermanos pudieran abandonar esa situación. Valentín relató que comenzaron a contarle lo que ocurría durante los encuentros con su abuelo, quien fue la primera persona que realmente los escuchó.

Tras declarar ante las autoridades, se inició un proceso judicial que, según recordó, se prolongó durante varios años y culminó con la tenencia definitiva a cargo de su abuelo: "Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida".

También destacó el apoyo de su abuela materna, Cris Morena, durante todo ese proceso difícil.

A los 18 años, Valentín decidió cambiar su apellido para adoptar el de su familia materna, una decisión que relacionó con el dolor que le generaba su apellido anterior y con el reconocimiento hacia su abuelo, a quien considera su verdadera figura paterna.

Finalmente, reflexionó sobre su camino hacia la recuperación: "De ese nene que no quería vivir a donde estoy hoy, con tener ganas de vivir ya es una victoria, imaginate".