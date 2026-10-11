El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón a un mes de su viaje a Argentina

El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en un pulmón, detectado en una fase temprana. El anuncio se conoció este domingo, por parte del propio pontífice, durante el Ángelus.

La operación fue recomendada por los médicos y se realizaría durante esta semana. Según la información difundida, el período de recuperación rondaría los siete días.

En principio, la intervención no pondría en riesgo el viaje del pontífice a la Argentina, aunque su evolución médica posterior será clave para confirmar los próximos pasos de su agenda.

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días.

La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus este domingo.

La carta de la Conferencia Episcopal Argentina

Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina invitó "a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido".

"Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación. La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María", detalla la misiva.

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