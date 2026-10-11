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El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón a un mes de su viaje a Argentina

El pontífice lo anunció este domingo. Se identificó en una fase temprana. La intervención quirúrgica se realizaría esta semana, con una recuperación en torno a los siete días. En principio, su visita no correría peligro.

11/10/2026 | 14:27Redacción Cadena 3

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Papa León XIV.

FOTO: Papa León XIV.

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El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en un pulmón, detectado en una fase temprana. El anuncio se conoció este domingo, por parte del propio pontífice, durante el Ángelus.

La operación fue recomendada por los médicos y se realizaría durante esta semana. Según la información difundida, el período de recuperación rondaría los siete días

En principio, la intervención no pondría en riesgo el viaje del pontífice a la Argentina, aunque su evolución médica posterior será clave para confirmar los próximos pasos de su agenda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días

La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus este domingo.

La carta de la Conferencia Episcopal Argentina

Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina invitó "a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el Papa León XIV, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido". 

"Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación. La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María", detalla la misiva.

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Lectura rápida

¿Quién será sometido a cirugía? El papa León XIV.

¿Qué tipo de intervención se realizará? Una cirugía por un nódulo en un pulmón.

¿Cuándo se realizará la operación? Durante esta semana.

¿Dónde se detectó el nódulo? En un pulmón.

¿Por qué es importante la intervención? Fue recomendada por los médicos y su recuperación determinará su agenda.

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