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Nuevo ataque en aeropuerto de Riad provoca heridos y provoca alarma en Arabia Saudita

Las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron un misil cerca del aeropuerto y se apagó un incendio provocado por el ataque en el sitio.

11/10/2026 | 15:22Redacción Cadena 3

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Arabia Saudita: nuevo ataque contra aeropuerto en Riad deja varios heridos.

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Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA, siglas en inglés) informó este domingo que un nuevo ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, localizado en la capital saudí, Riad, dejó varios heridos.

Por medio de un comunicado publicado en la red social X, GACA señaló que el ataque dejó heridos y que la evaluación de daños, junto con las inspecciones de seguridad de las instalaciones del aeropuerto, están en marcha en coordinación con las autoridades pertinentes.

Horas antes de este domingo, la coalición liderada por Arabia Saudí dijo que un proyectil impactó una terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

En ese sentido, se lanzó un ataque con un proyectil desconocido contra la terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, dijo el portavoz de la coalición, Turki Al-Malki, en la red social X.

Las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron un misil cerca del aeropuerto y se apagó un incendio provocado por el ataque en el sitio, indicó el portavoz, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la tarde del domingo, se escucharon explosiones cerca del aeropuerto y por un momento se observó humo que salía del lugar, informó un corresponsal de Xinhua.

Los ataques tuvieron lugar un día después de que una ofensiva dirigida contra el mismo aeropuerto provocara la muerte de 12 personas y heridas a 309 más, de acuerdo con GACA.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Riad?
Un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid dejó varios heridos y provocó daños.

¿Quién lo informó?
La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA) dio a conocer la situación.

¿Cuándo sucedió?
El ataque se reportó el domingo 11 de octubre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar?
En el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita.

¿Cómo se respondió al ataque?
Las defensas antiaéreas interceptaron un misil y se apagó un incendio en el aeropuerto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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