Nuevo ataque en aeropuerto de Riad provoca heridos y provoca alarma en Arabia Saudita

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita (GACA, siglas en inglés) informó este domingo que un nuevo ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, localizado en la capital saudí, Riad, dejó varios heridos.

Por medio de un comunicado publicado en la red social X, GACA señaló que el ataque dejó heridos y que la evaluación de daños, junto con las inspecciones de seguridad de las instalaciones del aeropuerto, están en marcha en coordinación con las autoridades pertinentes.

Horas antes de este domingo, la coalición liderada por Arabia Saudí dijo que un proyectil impactó una terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid.

En ese sentido, se lanzó un ataque con un proyectil desconocido contra la terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, dijo el portavoz de la coalición, Turki Al-Malki, en la red social X.

Las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron un misil cerca del aeropuerto y se apagó un incendio provocado por el ataque en el sitio, indicó el portavoz, según informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Durante la tarde del domingo, se escucharon explosiones cerca del aeropuerto y por un momento se observó humo que salía del lugar, informó un corresponsal de Xinhua.

Los ataques tuvieron lugar un día después de que una ofensiva dirigida contra el mismo aeropuerto provocara la muerte de 12 personas y heridas a 309 más, de acuerdo con GACA.