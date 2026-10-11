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Perrone y Morelli cierran el GP de Indonesia en el 13.º y 18.º puesto respectivamente

En el Gran Premio de Indonesia, el español Máximo Quiles se consagró campeón mundial de Moto3 por primera vez en su carrera, mientras que los argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli terminaron en el 13.º y 18.º lugar.

11/10/2026 | 11:48Redacción Cadena 3

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Valentín Perrone

FOTO: Valentín Perrone

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Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- En el marco del Gran Premio de Indonesia, disputado en el Mandalika International Street Circuit, los pilotos argentinos Valentín Perrone y Marco Morelli finalizaron la carrera en la 13.ª y 18.ª posición, respectivamente, en la decimoséptima fecha del campeonato 2026 de Moto3.

Perrone, quien compitió con la KTM del equipo Red Bull KTM Tech3, partió desde el 19.º lugar en la grilla. A pesar de no tener un ritmo de carrera destacado, el piloto argentino logró realizar maniobras de sobrepaso que le permitieron avanzar y terminar en el 13.º puesto, sumando puntos valiosos en el clasificador.

Por su parte, Morelli comenzó la competencia desde la 22.ª colocación con su moto del Aspar Team. A lo largo de la carrera, pudo remontar algunas posiciones, aunque no alcanzó el ritmo necesario para acercarse a los líderes, concluyendo finalmente en la 18.ª posición, lejos de los puestos de vanguardia.

La jornada en Indonesia estuvo marcada por la victoria del español Máximo Quiles, quien se consagró campeón mundial de Moto3 por primera vez en su carrera. Con una actuación sobresaliente durante todo el fin de semana, Quiles se llevó el triunfo con su KTM, formando parte de un podio completamente español, acompañado por David Almansa y Brian Uriarte, ambos también en KTM.

El piloto murciano de 18 años logró acumular 351 puntos, superando a Almansa, quien se quedó con 219, asegurando así el título de forma matemática con una ventaja de 132 unidades a falta de cinco grandes premios para el cierre de la temporada.

Tras su consagración, Quiles definió la victoria como "un sueño de toda la vida" y "un objetivo cumplido" junto a su familia y equipo.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron los pilotos argentinos en el GP de Indonesia?
Valentín Perrone y Marco Morelli participaron, finalizando en la 13.ª y 18.ª posición, respectivamente.

¿Qué posición logró Valentín Perrone?
Perrone terminó en la 13.ª posición tras comenzar en el 19.º lugar.

¿Cómo le fue a Marco Morelli?
Morelli finalizó en la 18.ª posición, partiendo desde el 22.º lugar.

¿Quién ganó la carrera y se consagró campeón?
El español Máximo Quiles ganó la carrera y se consagró campeón mundial de Moto3 por primera vez.

¿Cuántos puntos tiene Quiles tras la victoria?
Quiles acumula 351 puntos, asegurando el título con una ventaja de 132 unidades sobre Almansa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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