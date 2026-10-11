Colapinto se mostró dolido tras su abandono: "Fue el peor triplete de mi carrera"

Buenos Aires, 11 de octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto expresó su descontento tras su reciente abandono en el Gran Premio de Singapur, donde tuvo que retirarse en la vuelta 30 debido a un fallo en la transmisión de su Alpine. Este resultado marca su tercera carrera consecutiva sin sumar puntos en la Fórmula 1.

Colapinto, que ya había enfrentado problemas en la carrera sprint del sábado por inconvenientes en el sistema de almacenamiento de energía, analizó su situación desde el corralito de prensa: "Problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito. Hay que entender qué pasó, una pena tener dos problemas en dos carreras".

Esta serie de contratiempos se suma a un complicado ciclo de competencias que incluyó Azerbaiyán y Malasia. En sus propias palabras, "fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos". El oriundo de Pilar destacó la necesidad de llevar a cabo un reseteo tanto personal como técnico junto a su equipo francés.

A pesar de la adversidad, Colapinto mantiene la vista en el futuro y el tramo final del campeonato: "Quedan dos tripletes más, será duro pero hay muchas oportunidades; hay que revertir este momento malo".

La Fórmula 1 se prepara ahora para su gira por América, con carreras programadas en Estados Unidos, México y Brasil.

En el Gran Premio de Singapur, el triunfo fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, que partió desde el decimoquinto lugar, logró avanzar al decimocuarto puesto y se encontraba duodécimo al momento de su abandono, esperando una posible intervención de safety car que le brindara la oportunidad de sumar puntos.