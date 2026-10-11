El mensaje de Milei para el Papa León: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud"

Javier Milei, presidente de Argentina, envió un mensaje de apoyo al Papa León XIV el 11 de octubre de 2026. En su publicación en redes sociales, el mandatario expresó su afecto y mejores deseos por la intervención médica a la que sería sometido el Sumo Pontífice. "Toda la Argentina acompaña con afecto a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", manifestó Milei.

Además, Milei destacó que el país se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

Además, el presidente reveló: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

El mensaje de Milei llegó pocas horas después de que el Papa anunciara, desde la ventana del Palacio Apostólico, que sería intervenido por un nódulo en el pulmón. "Recientemente, durante algunos controles, los médicos me encontraron un nódulo circunscrito en el pulmón. Fue encontrado en una fase muy inicial y bien localizado", explicó León XIV.

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Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan. — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

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El Papa, quien cumplió 71 años en septiembre, indicó que los especialistas le recomendaron que era "oportuno intervenir" y que, siguiendo ese consejo, decidió "operarse para extirparlo".

Durante su anuncio, el Papa se mostró visiblemente tranquilo y agradeció la cercanía espiritual de los fieles, pidiendo que se encomendaran a su oración.

Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, precisó que la intervención estaba prevista para los primeros días de la próxima semana y que la internación posterior sería de aproximadamente una semana en el Hospital Gemelli, de Roma. León XIV fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025 y se convirtió en el primer estadounidense en ocupar el trono de San Pedro.

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El Papa tiene programado un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, justo un mes después de su operación. Según el cronograma oficial, León XIV llegará a Argentina el domingo 8 de noviembre, después de su visita a Uruguay, y se quedará hasta el miércoles 11, cuando partiría hacia Lima.

El 8 de noviembre, el Papa aterrizará a las 16.30 en Aeroparque y visitará el Monumento al General San Martín. Posteriormente, será recibido en la Casa Rosada con una ceremonia de bienvenida, donde se reunirá con Milei. El día continuará en el Palacio Libertad, donde ofrecerá su primer discurso en el país ante las autoridades.

El lunes 9 de noviembre, León XIV comenzará su agenda a las 9.15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11.30, encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, y a las 17.30 participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. El día concluirá con las vísperas junto a los obispos en la Catedral Metropolitana, a las 18.45.

El martes 10 de noviembre, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos y miembros del clero a las 15.15. Regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes, a las 20.15, en el Monumento a los Españoles. El miércoles 11 visitará, a las 8, el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, y luego presidirá una misa a las 10 en la Basílica de Luján antes de partir hacia Lima alrededor de las 14.