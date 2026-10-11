El análisis de Alpine tras el abandono de Colapinto: "Debemos entender qué lo causó"

El Gran Premio de Singapur dejó un balance negativo para el equipo Alpine. Tras un fin de semana complicado en el circuito callejero de Marina Bay, la escudería francesa se despidió sin sumar puntos y con una preocupación central respecto al rendimiento del coche: los problemas mecánicos que provocaron el retiro de Franco Colapinto y complicaron el panorama general del equipo.

Steve Nielsen, director deportivo del equipo, analizó lo sucedido al término del cierre de la triple fecha de la Fórmula 1 y fue contundente respecto a la necesidad de diagnosticar y corregir de manera inmediata las fallas de fiabilidad que afectaron la actuación del equipo.

Al hacer una evaluación del paso por Singapur, Nielsen no ocultó su desazón por la cosecha nula del equipo en términos de unidades para el campeonato de constructores. "La carrera de hoy en Singapur, y el triplete en su conjunto, no salieron como hubiéramos esperado. El resultado habla por sí solo y lamentablemente no tenemos nada que mostrar en términos de puntos, lo que naturalmente hace que nuestro trabajo sea más difícil en el campeonato", explicó el directivo.

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A pesar del escenario adverso en las posiciones globales, Nielsen remarcó que el ritmo del auto se mantuvo competitivo en la mayoría de los trazados, lo que sostuvo la expectativa del equipo de cara al tramo final del calendario. "Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas. Por lo tanto, creo que podemos afrontar cada una de las próximas carreras con una mentalidad positiva, sabiendo que podemos luchar por los puntos y, con suerte, empezar a reducir la distancia con nuestros rivales, que sigue siendo nuestro objetivo para lo que resta de la temporada", añadió.

El abandono de Franco Colapinto encendió las alarmas del equipo. Tras haber mantenido una regularidad sostenida en las competencias previas, los inconvenientes técnicos sufridos en Singapur obligaron a la cúpula de Alpine a priorizar la investigación sobre las causas de las detenciones en pista.

Nielsen subrayó la urgencia de solucionar estos fallos para garantizar que tanto el piloto argentino como su compañero de equipo cuenten con las herramientas necesarias para disputar los puestos de puntuación en los compromisos venideros. "No solo debemos seguir aportando rendimiento al auto para ambos pilotos, algo que haremos con más piezas en desarrollo, sino que también debemos entender qué causó que nos detuviéramos dos veces en pista este fin de semana. La fiabilidad ha sido un punto fuerte nuestro esta temporada y es importante que volvamos a controlarla para asegurarnos de tener ambos autos en la pelea y compitiendo por puntos", concluyó el director deportivo.