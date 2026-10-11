Colapinto sufrió una falla técnica en su Alpine y debió abandonar en Singapur: ganó Verstappen

El piloto argentino Franco Colapinto abandonó este domingo en el GP de Singapur de la Fórmula 1 tras sufrir una falla técnica en su Alpine.

El monoplaza tuvo problemas en la transmisión y el pilarense no pudo continuar con la carrera, que ganó Max Verstappen en el circuito callejero de Marina Bay.

Colapinto había largado desde el 15° puesto y tuvo una buena salida: superó a Gabriel Bortoleto para avanzar hasta la 14ª posición. Sin embargo, las dificultades mecánicas aparecieron temprano y condicionaron su desempeño.

Desde la tercera vuelta, el argentino comenzó a reportar por radio inconvenientes con el despliegue de energía y el rendimiento de la batería. Pese a los problemas, intentó sostener el ritmo y disputar posiciones con sus rivales, pero las fallas se agravaron hasta impedirle continuar en carrera.

El abandono significó un nuevo revés para el piloto de Pilar, que el sábado también había quedado fuera de la carrera sprint por un inconveniente similar en el sistema eléctrico.

En tanto, Verstappen se impuso en Singapur y encabezó el podio, seguido por Charles Leclerc, con Ferrari, y Kimi Antonelli, con Mercedes.

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