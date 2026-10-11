Colapinto sufrió una falla técnica en su Alpine y debió abandonar en Singapur: ganó Verstappen
La competencia se desarrolló en el circuito urbano de Marina Bay. El pilarense tuvo problemas en la transmisión de su monoplaza y no pudo culminar la carrera.
11/10/2026 | 10:08Redacción Cadena 3
FOTO: El pilarense va por la remontada.
El piloto argentino Franco Colapinto abandonó este domingo en el GP de Singapur de la Fórmula 1 tras sufrir una falla técnica en su Alpine.
El monoplaza tuvo problemas en la transmisión y el pilarense no pudo continuar con la carrera, que ganó Max Verstappen en el circuito callejero de Marina Bay.
Colapinto había largado desde el 15° puesto y tuvo una buena salida: superó a Gabriel Bortoleto para avanzar hasta la 14ª posición. Sin embargo, las dificultades mecánicas aparecieron temprano y condicionaron su desempeño.
Desde la tercera vuelta, el argentino comenzó a reportar por radio inconvenientes con el despliegue de energía y el rendimiento de la batería. Pese a los problemas, intentó sostener el ritmo y disputar posiciones con sus rivales, pero las fallas se agravaron hasta impedirle continuar en carrera.
El abandono significó un nuevo revés para el piloto de Pilar, que el sábado también había quedado fuera de la carrera sprint por un inconveniente similar en el sistema eléctrico.
En tanto, Verstappen se impuso en Singapur y encabezó el podio, seguido por Charles Leclerc, con Ferrari, y Kimi Antonelli, con Mercedes.
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Lectura rápida
¿Quién tuvo una actuación complicada en Singapur?
El argentino Franco Colapinto tuvo una actuación complicada en la clasificación del Gran Premio de Singapur.
¿Quién logró la pole position?
La pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
¿Qué sucedió en la clasificación de Colapinto?
Colapinto avanzó bien en la Q1, pero tuvo malas vueltas en la Q2 y estuvo cerca de un accidente.
¿Por qué comenzará Colapinto decimoquinto?
Colapinto terminó decimosexto, pero avanzó un lugar por la sanción de George Russell (Mercedes).
¿Quién tuvo una buena clasificación en Alpine?
El francés Pierre Gasly tuvo una buena clasificación, logrando el séptimo lugar en la largada.