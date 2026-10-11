Nueve gadgets de escritorio para mejorar tu jornada laboral

Pasamos muchas horas en nuestros escritorios cada semana, por lo que vale la pena crear un espacio de trabajo que sea productivo y agradable. Los gadgets de escritorio correctos pueden ayudar a reducir el desorden, mantener la concentración y agregar un poco de conveniencia a tu día.

Desde iluminación ambiental hasta tazas inteligentes, existen numerosos productos diseñados para mejorar el tiempo que pasas en tu escritorio. A continuación, se presenta una lista de opciones que hemos probado y que nos han gustado. Ya sea que trabajes desde casa o en una oficina, estos gadgets valen la pena si buscas transformar tu espacio de trabajo.

Mount-It! Under Desk Cable Management Tray — $40

Si tu escritorio está desordenado con cables o un gran protector de sobrecarga, el Mount-It! es una excelente opción. Se monta debajo de tu escritorio sin necesidad de perforar o usar tornillos, y mantiene los cables y las regletas de alimentación fuera del suelo y fuera de la vista, mientras que siguen siendo accesibles cuando necesitas enchufar algo. Sorprendentemente, soporta hasta 11 libras y se adapta a escritorios de entre 0.2" y 1.97" de grosor.

La bandeja está disponible en Amazon por $39.99.

Mind Reader Monitor Stand — $20

Está actualmente en oferta en Amazon por $12.99. ¿Quién no podría usar tres cajones para esenciales como sellos y quizás una pequeña barra de caramelos para ayudarte a sobrellevar la tarde?

Anker Nano Charging Station — $80

La Estación de Carga Anker Nano combina enchufes, puertos USB-C y USB-A con cables de carga retráctiles en un solo cargador compacto. La estación tiene una pantalla LCD de 1.3 pulgadas que muestra la potencia de salida en tiempo real y la temperatura.

Puedes cargar una laptop, teléfono, tableta, auriculares y otros dispositivos en la misma estación, eliminando la necesidad de múltiples cargadores alrededor de tu espacio de trabajo. Los cables retráctiles facilitan enchufar un dispositivo cuando lo necesitas, sin desordenar tu escritorio con cables adicionales. (¡Nos encantan los cables retráctiles!)

Está disponible en Amazon por $79.99.

Logitech Lift Vertical Ergonomic Wireless Mouse — $80

Si trabajas en tu escritorio todo el día, un mouse estándar puede ser duro para tu muñeca. El Logitech Lift Vertical Mouse está diseñado para promover una postura más natural en el antebrazo. Es adecuado para manos pequeñas a medianas, y también hay una opción para zurdos disponible.

El mouse vertical tiene seis botones personalizables que ofrecen acceso rápido a accesos directos y se conecta de manera inalámbrica a través de Bluetooth o con el receptor USB incluido.

Está disponible en Amazon por $59.99.

Odistar Desktop Vacuum Cleaner — $13

El aspirador de escritorio Odistar es una opción económica para mantener tu escritorio limpio y libre de migas, especialmente si comes en tu escritorio (a veces es inevitable). También puedes usarlo para limpiar tu teclado y quitar el polvo y los residuos entre las teclas.

Es silencioso y fácil de usar, y como es tan compacto, puedes mantenerlo en tu escritorio o guardarlo en un cajón hasta que lo necesites. Funciona sin cable y utiliza dos pilas AA. A solo $9.99 como parte de las Prime Big Deal Days de Amazon, este aspirador de escritorio es una excelente manera de mantener tu escritorio limpio mientras trabajas.

Ember Mug 2 — $150

Si eres de los que disfrutan del café caliente pero a menudo lo encuentras frío después de distraerte mientras trabajas, la Ember Mug 2 puede ayudarte a mantener tus bebidas a la temperatura perfecta.

Puedes establecer una temperatura exacta usando tu teléfono y la taza inteligente la mantiene durante hasta una hora y media con la versión de 10 onzas y hasta 80 minutos con la versión de 12 onzas. La taza permite una experiencia de café más consistente, haciendo que tu jornada laboral sea más placentera.

En este momento, está con un 33% de descuento en Amazon.

Amazon Echo Dot — $50

El Amazon Echo Dot puede ser una gran adición a tu escritorio, ya que puedes usar comandos de voz para establecer recordatorios, crear listas de tareas, verificar tu calendario, reproducir música, ajustar luces inteligentes o obtener respuestas rápidas a preguntas sin tener que alcanzar tu teléfono.

Debido a que es pequeño, puedes colocarlo fácilmente en cualquier lugar de tu escritorio donde actúe como un asistente manos libres que te ayude a mantenerte organizado y concentrado durante tu jornada laboral. Está rebajado a $39.99 por Amazon Prime Big Deal Days.

Govee Glide Hexa Light Panels — $189.99

Los Govee Glide Hexa Light Panels son una forma simple y divertida de agregar personalidad a tu configuración de escritorio sin ocupar espacio real en el escritorio. Los paneles en forma de hexágono se montan en la pared detrás de tu monitor y pueden mostrar diferentes colores y efectos de iluminación personalizables a través de la app de Govee.

Se pueden usar para crear una atmósfera enfocada durante las horas de trabajo y pueden cambiar a efectos más dinámicos cuando juegas o tomas un descanso. Los paneles se pueden organizar en diferentes patrones para adaptarse a tu estilo.

Estos están con un 44% de descuento en Amazon por Prime Big Deal Days, ahora $99.99.

Speks — $35

Si eres de los que aún no se han adentrado en el mundo de los juguetes antiestrés pero a menudo te encuentras jugando con objetos aleatorios o incluso envoltorios durante llamadas o reuniones, Speks podrían ser para ti. Son pequeños imanes con los que puedes jugar o construir para mantener tu mente enfocada y tus manos ocupadas.

En lugar de jugar con lo que sea que esté al alcance, puedes tener algo que realmente esté hecho para el trabajo y que sea más satisfactorio tener en tus manos. Pueden ayudarte a mantenerte concentrado y aliviar el estrés a lo largo de tu jornada laboral.

Esta publicación se publicó originalmente el 5 de julio y se ha actualizado con productos adicionales y para reflejar nuevos precios y descuentos.