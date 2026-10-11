Cuando la emoción le ganó a la cámara: tres fotógrafos recordaron la visita de Juan Pablo II

FOTO: Las fotografías históricas de la visita de Juan Pablo II a Córdoba.

FOTO: Las fotografías históricas de la visita de Juan Pablo II a Córdoba.

FOTO: Las fotografías históricas de la visita de Juan Pablo II a Córdoba.

FOTO: Las fotografías históricas de la visita de Juan Pablo II a Córdoba.

La visita de un papa es un acontecimiento que queda grabado en la memoria colectiva. En Córdoba, las imágenes de Juan Pablo II durante su paso por la ciudad en 1987 también permanecen en el recuerdo de quienes tuvieron la misión de retratarlo.

De cara a la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, tres fotógrafos que cubrieron aquella histórica jornada compartieron sus experiencias con Cadena 3. Daniel Cáceres, Fino Pizarro y Fernando Boschetti recordaron la emoción de tener al pontífice cerca, las dificultades técnicas de la época y las fotografías que quedaron como testimonio de aquel encuentro.

Daniel Cáceres: una bendición que quedó en una fotografía

Para Daniel Cáceres, aquella cobertura tuvo un significado especial. Era católico y recién comenzaba su carrera profesional, por lo que la experiencia lo marcó tanto en lo laboral como en lo personal.

“Fue muy agradable. Soy católico, recién empezaba la profesión y fue una sensación muy fuerte, a pesar de que no llegué a estar tan cerca como otros compañeros”, recordó.

Uno de los momentos que más lo impactó ocurrió en la Catedral de Córdoba, donde encontró camas, camillas y personas enfermas o con distintas dificultades que aguardaban la llegada del papa.

“Fue un impacto entrar a la Catedral y ver camas, camillas, gente lisiada, enfermos o personas con problemas. Apareció el papa y fue como una luz mientras daba la bendición”, relató.

Con poco tiempo para reaccionar y varias cámaras disponibles, cada una con distintos lentes, Cáceres tuvo que elegir rápidamente cómo trabajar. Una de las fotografías que tomó terminó convirtiéndose en un recuerdo especialmente significativo.

“El primer impacto de verlo fue nerviosismo. Verlo enfrentado a la gente dando la bendición fue la parte más fuerte. Caí cuando iba a mi casa: ahí sentí el peso de dónde estuve. No creía poder estar nunca más con el papa adelante”, contó.

Al pensar en una nueva visita papal, el fotógrafo consideró que podrá vivirla de otra manera, con la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria.

También recordó una de las imágenes que más lo sorprendieron de aquella jornada: la cantidad de pañuelos blancos que agitaban los fieles para saludar a Juan Pablo II.

“Creo que los pañuelos blancos serán reemplazados por celulares. En nuestro caso, es la manera de reflejar el sentimiento de un pueblo hacia el papa. Hacer fácil lo difícil”, reflexionó.

Fino Pizarro: el Papa estuvo al alcance de su mano

Fino Pizarro también conservó una anécdota inolvidable. Durante el recorrido de Juan Pablo II, tuvo la oportunidad de fotografiarlo muy de cerca, cuando el pontífice se detuvo frente a la Catedral.

“Lo subieron al papamóvil. Tuve la suerte de que se bajó el papa y lo acompañó el ministro de Relaciones de entonces, que lo recibió en la puerta de la Catedral. Yo estaba ahí y, cuando el papa vio la Catedral, alzó los brazos y elevó la mirada al campanario. Tomé esas fotos. Estuvo al alcance de mi mano”, recordó.

La cercanía, sin embargo, también le jugó una mala pasada: la emoción lo paralizó por un instante.

“Yo había fotografiado a gente muy reconocida, pero cuando el papa estuvo tan cerca mío me paralizó. No pude sacar más de dos o tres fotografías. Tenerlo al alcance de la mano, parecía que me iba a dar un abrazo, y fue algo muy emocionante”, relató.

Pizarro recordó que, cuando Juan Pablo II ingresó a la Catedral, decidió retirarse. La experiencia había superado cualquier expectativa profesional.

Ante la posibilidad de cubrir una nueva visita papal, anticipó que las condiciones serán diferentes, con mayores distancias y medidas de seguridad.

“En este caso seguramente estaremos más lejos y habrá más seguridad y vallado. Será distinto, pero hay que hacer la mejor foto posible”, afirmó.

Fernando Boschetti: bajó la cámara para disfrutar el momento

Fernando Boschetti trabajaba para la Municipalidad de Córdoba durante la visita de 1987. Su tarea consistía en seguir el recorrido del pontífice y registrar sus encuentros con la gente.

Mientras Juan Pablo II saludaba a quienes estaban detrás de las vallas, Boschetti lo seguía con su cámara. En un momento, el papa pasó frente a él y le dio la mano.

“Yo lo seguía sacándole fotos y, en ese momento en que pasa frente a mí, me da la mano. En esa época, con las cámaras y teleobjetivos, no podía hacer una selfie o algo así, pero me quedó el recuerdo”, contó.

Al igual que sus colegas, destacó la emoción de encontrarse tan cerca de una figura de semejante relevancia.

“Vengo de educación católica. La emoción y poder estar cerca y tocarlo es una experiencia bastante fuerte. Yo ya había hecho la foto que quería del Papa caminando hacia mí, así que bajé la cámara y disfruté el momento, que era muy difícil de repetir”, recordó.

Boschetti también puso el foco en los cambios tecnológicos que transformaron el trabajo de los fotógrafos desde entonces.

“La tecnología cambió muchísimo. Ahora es mucho más fácil con las cámaras. En su momento había que poner foco, medir la luz, cosas que ahora se hacen en forma automática”, explicó.

A casi cuatro décadas de aquella visita, los tres fotógrafos conservan imágenes y recuerdos que trascienden el registro periodístico. Sus testimonios recuperan la emoción de una jornada histórica y anticipan el desafío de volver a retratar una visita papal, con nuevas herramientas, otras condiciones de trabajo y la misma búsqueda: capturar en una imagen el sentimiento de la gente.

Entrevista de "Amamos los Domingos"