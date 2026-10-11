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El Niño preocupa en Concordia: el río Uruguay llegó a 11,50 metros y esperan otra crecida

Hay seis familias evacuadas, con 22 personas fuera de sus hogares. El municipio activó el comité de emergencia ante la previsión de que el nivel del río alcance los 12,50 metros la próxima semana.

11/10/2026 | 11:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Entre Ríos

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Concordia, azotada por las inundaciones (Foto: Gentileza Diario Río Uruguay)

FOTO: Concordia, azotada por las inundaciones (Foto: Gentileza Diario Río Uruguay)

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La crecida del río Uruguay genera preocupación en Concordia, Entre Ríos, donde el nivel del agua llegó a los 11,50 metros y obligó a seis familias, un total de 22 personas, a dejar sus viviendas. 

Ante el pronóstico de nuevas lluvias en la zona norte de la cuenca, las autoridades anticipan que el río podría seguir subiendo durante la próxima semana.

El municipio activó el comité de emergencia y prepara recursos para responder ante posibles nuevas evacuaciones. El operativo contempla alojamiento, asistencia social y logística para el traslado de los vecinos afectados.

El escenario se da en un contexto de lluvias y tormentas asociadas al fenómeno de El Niño, que pueden incrementar el caudal de la cuenca y agravar la situación en las zonas ribereñas.

Según las previsiones, el río podría alcanzar los 12,50 metros durante la próxima semana, por lo que se mantiene la atención sobre la evolución del nivel del agua y las condiciones meteorológicas en la región.

Informe de Carlos Fulladoza (adherente de Cadena 3 en Concordia)

Lectura rápida

¿Qué fenómeno está causando la preocupación en Concordia? La crecida del río Uruguay está generando preocupación en Concordia.

¿Cuántas personas han sido evacuadas? Seis familias, un total de 22 personas, han sido evacuadas.

¿Qué medidas ha tomado el municipio? El municipio activó el comité de emergencia y prepara recursos para nuevas evacuaciones.

¿Qué fenómeno meteorológico está asociado a esta situación? La situación se agrava por las lluvias y tormentas asociadas al fenómeno de El Niño.

¿Cuál es la previsión del nivel del río para la próxima semana? Se prevé que el río alcance los 12,50 metros durante la próxima semana.

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