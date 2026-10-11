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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 11 de octubre

Este domingo 11 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 9° y 17°. Se espera un cielo despejado y condiciones agradables durante el día. Conocé el pronóstico extendido para los próximos días.

11/10/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 11 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en CABA.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 71%, mientras que la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy domingo 11 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 17°. Las condiciones se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad y el viento se mantendrán en niveles agradables, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA traerán variaciones en el clima. El lunes 12 de octubre se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielo nublado. El martes 13 de octubre, la temperatura oscilará entre 14° y 17°, con probabilidad de lluvias ligeras. Para el miércoles 14 de octubre, se anticipa un clima similar, con mínimas de 14° y máximas de 17°. Finalmente, el jueves 15 de octubre, se prevén lluvias moderadas, con temperaturas que irán de 14° a 16°.

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