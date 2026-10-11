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Amamos los Domingos Notas

Chiquilandia: siglo XXI cambalache

 

11/10/2026 | 09:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA.

FOTO: Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA.

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Jorge Parodi Por Jorge Parodi

Que la AFA de Chiqui Tapia fue y será una porquería ya lo sé. 

Para colmo se retiró el DIEZ, en este VEINTE VEINTISEIS.

Que siempre ha habido, Tovigginos, árbitros corruptos y estafaos, Contento y perjudicaos. Y reyes del penal mal cobrao. 

Pero esta Chiquilandia es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Ya lo cantan en los estadios y son un montón El nuevo hit, que hace referencia a un bombón o a un botón?.. No sé alcanza a escuchar bien.

Vivimos revolcados en un merengue en el mismo lodo, todos manoseados y eso que ahora existe el VAR. Que falta de respeto, que atropello al fútbol. Cualquiera es un señor, cualquiera se cree campeón, sin reglamentación. 

Mezclao con Lio Messi va el Chiqui y su peinador, Scaloni y Beligoy, el Dibu y la Conmebol

Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Todo es igual, nada es mejor: lo mismo un burro que un gran jugador. Lo mismo un Messi que el 4 de Gabón. Ganarle a Burkina Faso o volver a ser campeón. 

Con 8 títulos en juego no hay aplazados, ni escalafón. Con 30 equipos en primera: es un papelón. Si hasta Riestra y Barracas se anotan para festejar, lo más lógico sería que en la Quinta de Pilar

Dale nomás, dale que va, si votas a Chiqui a la Libertadores te van a clasificar. Igual que en la vidriera irrespetuosa, de los cambalaches se ha mezclado la AFA

Y heridos como un sable sin remache ves llorar, abrazado a una biblia al Diego, junto al calefón. 

Fútbol argentino, siglo XXI, problemático y febril. En Chiquilandia el que no llora es el que gana y el que no afana es un gil. 

No pienses más, siéntate a un lao, a nadie importa si tu club es honrao. Y no seas rebelde como Verón, el Pelao

Es lo mismo en esta AFA, el que labura noche y día como un buey, el que adula y mira hacia otro lado, el que seca nucas al Chiqui soberano o el que está fuera de la ley. 

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