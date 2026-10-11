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Marco Bezzecchi conquista el Gran Premio de Indonesia y celebra su quinta victoria del año

El piloto italiano de Aprilia obtuvo su quinta victoria del año y quebró una sequía personal de más de cuatro meses. La competencia tuvo lugar en el circuito de Mandalika.

11/10/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

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Marco Bezzecchi

FOTO: Marco Bezzecchi

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Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se alzó con la victoria en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, que se llevó a cabo en el circuito de Mandalika. Después de haber tenido que abandonar en la carrera sprint por un choque con Raúl Fernández, Bezzecchi tomó revancha en la prueba principal, logrando superar a Fernández (Trackhouse) en la vuelta 19 de 27. Desde ese momento, se distanció considerablemente y cruzó la línea de meta con una diferencia de 4.2 segundos.

Con este triunfo, Bezzecchi alcanzó su quinta victoria del año y rompió una racha negativa de más de cuatro meses sin triunfos. Este resultado también marcó un hito para Aprilia, que logró un 1-2-3-4 en la categoría reina, un logro sin precedentes. Jorge Martín completó el podio en tercer lugar, mientras que Ai Ogura finalizó cuarto tras superar a Pedro Acosta (KTM) en los últimos momentos de la carrera.

A pesar de competir con un dedo roto, Raúl Fernández logró el segundo puesto, superando las secuelas del accidente del sábado. En la lucha por el título mundial, Martín recuperó el liderato general al acumular 355 puntos, superando por apenas dos unidades al actual campeón Marc Márquez (Ducati), quien finalizó en la sexta posición debido a problemas con la gestión de la presión de sus neumáticos.

Bezzecchi se posiciona actualmente en el tercer lugar del campeonato con un total de 309 puntos, a falta de cinco fechas para concluir la temporada. Detrás de los líderes, Acosta terminó en la quinta posición, seguido por Márquez (6.º), Álex Márquez (7.º), Fabio Di Giannantonio (8.º), Fabio Quartararo (9.º) y Enea Bastianini (10.º).

La competencia no estuvo exenta de incidentes, ya que se registraron caídas en las primeras vueltas de Fermín Aldeguer, Jack Miller y Francesco Bagnaia. Además, el piloto español Aleix Espargaró se retiró antes del inicio de la carrera para priorizar su recuperación física. La próxima fecha del campeonato de MotoGP se llevará a cabo en el Gran Premio de Australia, programado del 23 al 25 de octubre en Phillip Island.

Lectura rápida

¿Quién ganó el Gran Premio de Indonesia?
Marco Bezzecchi, piloto italiano de Aprilia, fue el vencedor.

¿Cuántas victorias ha conseguido Bezzecchi este año?
Bezzecchi ha obtenido cinco victorias en la temporada.

¿Qué puesto ocupó Raúl Fernández en la carrera?
Fernández finalizó en segundo lugar a pesar de competir con un dedo roto.

¿Cuál es el próximo evento del campeonato?
El próximo Gran Premio será en Australia, del 23 al 25 de octubre.

¿Quién lidera el campeonato tras esta carrera?
Jorge Martín lidera el campeonato con 355 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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