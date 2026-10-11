Llaryora rezó por la salud del papa León XIV: “Córdoba te espera”
El gobernador expresó sus deseos de una pronta recuperación para el pontífice, quien será operado en los próximos días. Además, ratificó que la provincia continúa con los preparativos para su esperada visita.
11/10/2026 | 14:33Redacción Cadena 3
FOTO: Llaryora hizo referencia al papa León.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó sus deseos de una pronta recuperación para el papa León XIV, quien será intervenido quirúrgicamente en los próximos días por un nódulo pulmonar, a menos de un mes de su esperada visita a Argentina.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario provincial manifestó: “Rezamos por la salud del papa León XIV y le deseamos de corazón una pronta y plena recuperación”.
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Rezamos por la salud del #PapaLeón XIV y le deseamos de corazón una pronta y plena recuperación.
@Pontifex_es será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, a menos de un mes de su esperada visita a la Argentina y, especialmente, a nuestra querida #Córdoba.
Mientras tanto, seguiremos preparando su llegada con mucha alegría y entusiasmo, con la esperanza de recibirlo muy pronto en nuestra tierra.
¡CÓRDOBA TE ESPERA, PAPA LEÓN!— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 11, 2026
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Además, Llaryora destacó la expectativa que genera la llegada del pontífice y aseguró que Córdoba continúa con los preparativos para recibirlo.
“Mientras tanto, seguiremos preparando su llegada con mucha alegría y entusiasmo, con la esperanza de recibirlo muy pronto en nuestra tierra”, escribió.
El gobernador cerró su mensaje con una frase dirigida al papa: “¡Córdoba te espera, papa León!”.
Lectura rápida
¿Quién expresó deseos de recuperación para el papa?
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
¿Qué problema de salud tiene el papa?
Un nódulo pulmonar que requiere intervención quirúrgica.
¿Dónde será la visita del papa?
En Argentina.
¿Cuándo se espera la llegada del papa?
En menos de un mes.
¿Cómo se siente el gobernador respecto a la llegada del papa?
Con mucha alegría y entusiasmo, preparando su llegada.