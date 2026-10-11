Llaryora rezó por la salud del papa León XIV: “Córdoba te espera”

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó sus deseos de una pronta recuperación para el papa León XIV, quien será intervenido quirúrgicamente en los próximos días por un nódulo pulmonar, a menos de un mes de su esperada visita a Argentina.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario provincial manifestó: “Rezamos por la salud del papa León XIV y le deseamos de corazón una pronta y plena recuperación”.

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Rezamos por la salud del #PapaLeón XIV y le deseamos de corazón una pronta y plena recuperación. @Pontifex_es será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, a menos de un mes de su esperada visita a la Argentina y, especialmente, a nuestra querida #Córdoba. Mientras tanto, seguiremos preparando su llegada con mucha alegría y entusiasmo, con la esperanza de recibirlo muy pronto en nuestra tierra. ¡CÓRDOBA TE ESPERA, PAPA LEÓN! — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) October 11, 2026

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Además, Llaryora destacó la expectativa que genera la llegada del pontífice y aseguró que Córdoba continúa con los preparativos para recibirlo.

“Mientras tanto, seguiremos preparando su llegada con mucha alegría y entusiasmo, con la esperanza de recibirlo muy pronto en nuestra tierra”, escribió.

El gobernador cerró su mensaje con una frase dirigida al papa: “¡Córdoba te espera, papa León!”.