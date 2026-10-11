Explosión en una vivienda de barrio Cabildo: una mujer y un niño resultaron heridos
Según la información preliminar, la detonación se habría originado por la combustión de gases en un ambiente de la vivienda destinado a depósito.
11/10/2026 | 15:41Redacción Cadena 3
FOTO: Explosión en una vivienda de barrio Cabildo.
Una explosión registrada este domingo en una casa ubicada en Río Colorado al 6100, en el barrio Cabildo de Córdoba, dejó como saldo una mujer de 50 años y un niño de 6 con heridas de diversa gravedad.
Según la información preliminar, la detonación se habría originado por la combustión de gases en un ambiente de la vivienda destinado a depósito.
El estallido provocó el desplazamiento de las paredes del sector afectado y generó un principio de incendio que fue combatido por personal de la Subdirección General de Bomberos.
La mujer sufrió quemaduras de primero y segundo grado en los brazos y el rostro, con posible afectación de las vías aéreas. Fue trasladada al Instituto del Quemado para recibir atención médica.
El menor, por su parte, presentó intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras moderadas en el cabello y una de sus manos. Fue derivado al Hospital Príncipe de Asturias.
El Subcomisario Pablo Rao, de la Subdirección General de Bomberos, brindó detalles sobre el operativo en el lugar. Las causas exactas que desencadenaron la explosión permanecen bajo investigación.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una explosión en una casa en Córdoba dejó a una mujer y un niño heridos.
¿Quiénes fueron los afectados? Una mujer de 50 años y un niño de 6 años.
¿Cuándo sucedió? La explosión se registró este domingo.
¿Dónde tuvo lugar? En Río Colorado al 6100, en el barrio Cabildo de Córdoba.
¿Cómo se originó? Se habría originado por la combustión de gases en el depósito de la vivienda.
¿Por qué se investigan las causas? Las causas exactas de la explosión permanecen bajo investigación.