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Central se pone en ventaja 1-0 ante Independiente Rivadavia gracias al gol de penal de Di María

Juegan este domingo, desde las 17, en el Gigante de Arroyito. (Desde las 15) Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.     

11/10/2026 | 17:16Redacción Cadena 3 Rosario

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Última vez en Arroyito: victoria ante el "Bicho" con gol de Ovando.

FOTO: Última vez en Arroyito: victoria ante el "Bicho" con gol de Ovando.

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Rosario Central será local ante Independiente Rivadavia por una nueva fecha del Torneo Clausura, en un enfrentamiento que promete ser determinante para las aspiraciones de ambos equipos. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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Los dos buscarán sumar de a tres para consolidarse en la zona de clasificación a los playoffs y mejorar su posición en la tabla anual.

El Canalla llega al compromiso ubicado en el cuarto puesto del Grupo B, con 19 puntos y a tan solo dos unidades del líder.

El equipo dirigido por Jorge Almirón atraviesa una buena campaña y viene de igualar 1-1 frente a Banfield en la jornada anterior, resultado que buscará dejar atrás con una victoria ante su público.

Además, el conjunto auriazul quiere extender el impulso anímico tras consagrarse campeón de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes.

En su regreso al Gigante de Arroyito después de aquella conquista, Rosario Central intentará prolongar el buen momento y sumar tres puntos fundamentales para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la zona.

Lectura rápida

¿Qué equipo jugará como local?
Rosario Central jugará como local ante Independiente Rivadavia.

¿Qué torneo se está disputando?
Se está disputando el Torneo Clausura.

¿Quién es el director técnico de Rosario Central?
El director técnico de Rosario Central es Jorge Almirón.

¿Cuál fue el último resultado de Rosario Central?
Rosario Central empató 1-1 frente a Banfield en la jornada anterior.

¿Qué título reciente obtuvo Rosario Central?
Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes.

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