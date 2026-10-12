Todo lo que necesitas saber sobre TechCrunch Disrupt 2026: guía para fundadores

TechCrunch Disrupt 2026 se programó con una pregunta central: ¿Cómo se construye una empresa duradera en la era de la inteligencia artificial? Este evento, que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco, reunirá a líderes de la industria para abordar esta temática. Con más de 200 sesiones y oportunidades de networking, promete ser un espacio único para los emprendedores.

En el evento anterior, los fundadores compartieron sus experiencias y muchos encontraron un aumento significativo en el interés de los inversores. Un fundador experimentó un aumento de tres veces en las suscripciones después de participar en el Startup Battlefield, mientras que otro tuvo 30 reuniones consecutivas con inversores tras una presentación en el escenario.

Estas oportunidades no son exclusivas para los finalistas de Battlefield. Cada conversación en el Expo Hall o en un Side Event puede abrir puertas valiosas para los startups. Disrupt ha sido un punto de encuentro para miles de fundadores, inversores y líderes tecnológicos durante más de 20 años.

Este artículo está dirigido a los fundadores que desean conocer más sobre Disrupt, a quienes necesitan un repaso o a aquellos que dudan de su valor. TechCrunch se enorgullece de su legado y está listo para ofrecer una experiencia enriquecedora.

Además, hay promociones especiales disponibles: los fundadores pueden llevar a un compañero con un 50% de descuento en su entrada, y hay opciones para aquellos que han sido afectados por despidos, con pases Expo+ disponibles a un precio reducido de $75.

Las sesiones de este año están diseñadas para abordar preguntas prácticas que los fundadores pueden aplicar en sus empresas. Desde cómo levantar capital hasta estrategias de crecimiento y desarrollo de productos, cada charla está enfocada en proporcionar herramientas útiles para los asistentes.

El evento incluirá varias etapas temáticas, como la Disrupt Stage, donde se discutirán las conversaciones más relevantes en tecnología; la Builders Stage, que se centrará en tácticas para construir startups; y la AI Stage, que explorará cómo las startups están monetizando la inteligencia artificial.

El Startup Battlefield será el evento culminante, donde los finalistas competirán por un premio de $100,000. Sin embargo, la verdadera riqueza del evento radica en las interacciones y el aprendizaje que los fundadores pueden obtener al observar y participar.

Los fundadores están invitados a registrarse y aprovechar las oportunidades de networking, así como a asistir a las sesiones y eventos laterales que se llevarán a cabo durante los tres días del evento.

Para más información y para registrarse, visita: TechCrunch Disrupt 2026.