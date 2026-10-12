Científicos revelan el secreto detrás de una enfermedad de hongos que persiste desde hace 100 años

Una enfermedad que ha atormentado a los cultivadores de champiñones blancos durante más de un siglo resulta ser mucho más compleja de lo que se pensaba. Investigadores de la Universidad de Florida descubrieron que el problema involucra una sorprendente diversidad de bacterias dañinas, en lugar de un único patógeno. Este hallazgo podría ayudar a explicar por qué la enfermedad ha sido tan difícil de controlar y abrir nuevas vías para proteger los cultivos de champiñones.

El descubrimiento provino de un estudio de la Universidad de Florida que investigó el blotch bacteriano, una enfermedad persistente que daña los champiñones blancos y provoca pérdidas financieras significativas para los cultivadores.

Los champiñones blancos son un cultivo especializado valioso y un ingrediente familiar en ensaladas, aperitivos y comidas cotidianas. Ricos en nutrientes y valorados por su versatilidad, a menudo se promueven como un ejemplo del concepto "la comida es medicina", que enfatiza el papel de los alimentos nutritivos en el apoyo a una buena salud. A pesar de su popularidad, estos champiñones enfrentan un problema persistente que puede hacer que porciones enteras de una cosecha sean difíciles o imposibles de vender.

Una enfermedad de hongos centenaria con culpables ocultos

El blotch bacteriano provoca decoloración marrón o amarilla en las superficies de los champiñones, dañando su apariencia y reduciendo su valor comercial. La enfermedad también puede disminuir los rendimientos de las cosechas y acortar la vida útil, lo que representa un desafío costoso para las granjas de champiñones en todo Estados Unidos.

Para complicar aún más la situación, los síntomas visibles a veces se desarrollan solo después de que los champiñones han sido enviados a las tiendas de comestibles o comprados por los consumidores. Esta aparición retrasada hace que la enfermedad sea especialmente problemática para los cultivadores que intentan asegurar una calidad de producto constante.

Durante muchos años, los científicos asociaron principalmente el blotch bacteriano con un único patógeno bacteriano causante de la enfermedad. Sin embargo, investigadores del Instituto de Alimentos y Ciencias Agrícolas de UF/IFAS han encontrado que la enfermedad involucra un grupo mucho más complejo de bacterias patógenas.

Estos microorganismos pueden prosperar en los ambientes controlados y húmedos que se utilizan para el cultivo comercial de champiñones. Dado que varias especies bacterianas pueden contribuir a la misma enfermedad, los métodos diseñados para atacar un solo patógeno pueden no ser suficientes.

"Durante años, la industria ha luchado con tratamientos que proporcionan resultados inconsistentes contra el blotch bacteriano", afirmó Samuel Martins, coautor y profesor asistente en el Departamento de Patología Vegetal de UF/IFAS. "Como parte de una subvención separada de 7 millones de dólares del Departamento de Agricultura de EE. UU., en colaboración con Penn State, University of Delaware y UF/IFAS, estamos desarrollando diagnósticos avanzados y soluciones sostenibles para fortalecer las granjas de champiñones en todo el país."

Análisis de ADN revela más de 17 especies bacterianas

Para investigar qué causaba la enfermedad, el equipo de investigación recolectó champiñones afectados de varias instalaciones de producción en el sur de Estados Unidos. Los científicos combinaron secuenciación de ADN, perfilado químico y pruebas de laboratorio convencionales para identificar las bacterias asociadas con los champiñones dañados. La secuenciación de ADN les permitió examinar las identidades genéticas de los microorganismos presentes en las muestras, mientras que las pruebas adicionales ayudaron a caracterizar las bacterias y su potencial para causar enfermedades.

Los resultados revelaron un grupo de patógenos mucho más diverso de lo esperado.

"Encontramos más de 17 especies diferentes de bacterias patógenas asociadas con la enfermedad", afirmó Sameerika Mudiyanselage, autora principal del estudio y estudiante de doctorado de Martins y Romina Gazis en el Centro de Investigación y Educación Tropical de UF/IFAS. "Si bien dos patógenos bacterianos bien conocidos dominaron el perfil de la enfermedad, también detectamos un nivel sorprendentemente alto de otro grupo de bacterias que no se había vinculado previamente con la enfermedad de los champiñones."

Este descubrimiento sugiere que los científicos han pasado por alto contribuyentes importantes al blotch bacteriano. Aunque dos patógenos establecidos permanecieron prominentes, la presencia de grupos bacterianos adicionales indica que la enfermedad no puede entenderse completamente estudiando solo esos organismos.

Esta complejidad puede ayudar a explicar por qué el blotch bacteriano ha persistido durante generaciones a pesar de los esfuerzos por gestionarlo. Cuando varios microorganismos diferentes están asociados con una enfermedad, identificar las bacterias responsables, predecir brotes y desarrollar tratamientos consistentemente efectivos se vuelve más complicado.

Los hallazgos también sugieren que los cultivadores pueden necesitar métodos de detección más completos capaces de identificar una gama más amplia de amenazas bacterianas.

"Esperamos que la expansión de nuestra investigación conduzca al desarrollo de mejores diagnósticos y tratamientos más efectivos para abordar el grupo completo de bacterias causantes de enfermedades en los champiñones blancos", dijo.

Tratamientos naturales podrían ayudar a proteger las granjas de champiñones

Los investigadores de la Universidad de Florida están ahora ampliando sus hallazgos con un estudio de seguimiento centrado en formas más sostenibles de gestionar el blotch bacteriano. Un enfoque prometedor implica probar aceites esenciales de origen vegetal, microorganismos beneficiosos y otros productos biológicos como posibles alternativas a los tratamientos químicos convencionales.

Los aceites esenciales contienen compuestos que ocurren de forma natural producidos por plantas, algunos de los cuales tienen propiedades antimicrobianas. Los microbios beneficiosos también pueden ayudar a suprimir las bacterias dañinas o dificultar que los organismos causantes de enfermedades prosperen.

Estos enfoques podrían eventualmente ofrecer a los cultivadores de champiñones herramientas adicionales para controlar el blotch bacteriano mientras reducen su dependencia de tratamientos químicos convencionales. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar qué tan bien funcionan las alternativas potenciales en condiciones de cultivo reales.

"En última instancia, nuestro objetivo es proporcionar a los cultivadores soluciones prácticas basadas en la ciencia que ayuden a fortalecer los sistemas de cultivo de champiñones", afirmó Martins. "Al comprender la complejidad del blotch bacteriano y el papel de las comunidades microbianas, podemos desarrollar mejores prácticas de gestión ecológicas que reduzcan las pérdidas mientras mejoran la sostenibilidad."

La investigación cambia la comprensión de una enfermedad que ha afectado la producción de champiñones blancos durante más de un siglo. En lugar de ser obra de un único patógeno bacteriano, el blotch bacteriano involucra un grupo diverso de microorganismos potencialmente dañinos, incluidas especies que han sido pasadas por alto anteriormente.

Al descubrir esta complejidad oculta, los científicos esperan mejorar la detección de enfermedades, desarrollar tratamientos más confiables y reducir las pérdidas de cultivos que han pesado durante mucho tiempo sobre los productores de champiñones. Los hallazgos podrían, en última instancia, ayudar a que el cultivo de champiñones sea más resiliente, productivo y sostenible desde el punto de vista ambiental.