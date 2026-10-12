Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, el clima en Rosario se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 68%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el este.

En cuanto a las temperaturas para el día de hoy, se espera una mínima de 10° y una máxima de 18°. A lo largo del día, el viento mantendrá su intensidad, lo que podría influir en la sensación térmica. La presión atmosférica se sitúa en 1020 hPa, lo que indica un ambiente estable, aunque la nubosidad puede persistir.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve cambio en las condiciones climáticas. El martes 13 de octubre, se anticipa un cielo con pocas nubes, con temperaturas que oscilarán entre 10° y 21°. El miércoles 14, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 15, las temperaturas se mantendrán similares, con mínimas de 11° y máximas de 22°, y nuevamente se esperan lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas que irán de 10° a 22°.