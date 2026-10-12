Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 12 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 14° y una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un alto 94%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Durante el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que rondará los 1.54 m/s. La alta humedad y la presencia de nubes pueden generar una sensación de frescura durante la jornada.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima similar en Tucumán. El martes 13 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 17°, con pronóstico de lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 15°, también con lluvias ligeras. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 17°, continuando con la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 17°, con la misma probabilidad de lluvias ligeras.