Belgrano venció a Racing en Avellaneda y se subió a lo más alto de su zona

Belgrano sigue en su buen momento, venció a Racing en Avellaneda, por la Fecha 12 del Torneo Clausura y se subió a lo más alto de su zona.

"El Pirata" llegaba entonado tras quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres y le ganó a su rival por 2-0. El volante Lucas Zelarayán fue el autor del primer gol de la noche, con un zurdazo bajo y cruzado muy preciso, a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Franco “Mudo” Vázquez sentenció en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo.

El triunfo le permite al "Pirata” trepar al lote de punteros del grupo, con 22 unidades. Por su parte, la derrota sostiene al equipo que dirige Sebastián “Chirola” Romero en el decimotercer puesto de la zona B, con apenas 11 puntos en 12 partidos.

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En la próxima fecha, los dirigidos por Ricardo Zielinski, vigentes campeones del fútbol argentino, recibirán a River el domingo, desde las 20:15, en el Kempes. La “Academia” será local en el “Clásico de Avellaneda”, ante Independiente el mismo día a las 14:45.

La primera llegada del partido fue del conjunto cordobés, a los cinco minutos, cuando el lateral Adrián Sporle recibió por la banda izquierda, amagó para eludir a su marcador y quedó perfilado de diestro, pierna con la que sacó un buen remate con efecto al segundo palo, apenas ancho.

Belgrano volvió a acercarse al gol a los 11 minutos, cuando un remate lejano del volante Adrián Sánchez buscaba el rincón izquierdo del arquero Facundo Cambeses, que alcanzó a quedarse con la pelota.

El local no tuvo acercamientos destacables hasta los 17 minutos, con un intento lejano del volante Gastón Lodico que buscaba el segundo poste, aunque no se terminó de cerrar y se fue ancho.

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PERO QUÉ GOLAZO MUDO Franco Vázquez en la última jugada ??? https://t.co/j8p9kU3ged — Belgrano (@Belgrano) October 12, 2026

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Escudero fue protagonista de una jugada peligrosa en su propia área, a los 26 minutos, cuando intentó despejar un centro rival con un cabezazo hacia atrás, que descolocó a Cambeses y estuvo a centímetros de convertirse en un gol en contra.

Solo pasó un minuto para que el extremo Ramiro Heranndes controle con el pecho una pelota bombeada de Lucas Passerini y saque un remate cruzado de rastrón, que el arquero de Racing pudo desviar al córner, con un movimiento que involucró su mano y pie izquierdo.

Belgrano pudo hacer notar su superioridad durante la segunda mitad del primer tiempo a los 40 minutos, con una pared perfecta entre Zelarayán y Passerini, en la puerta del área, para que el enganche cruce un zurdazo rasante preciso, que pegó en el palo antes de cruzar la línea de gol.

Ya en la segunda parte, a los ocho minutos, Adrián “Maravilla” Martínez aguantó la marca rival y habilitó con el pecho a Tomás Conechny, que pudo definir de tijera con un tiro que picó y se fue cerca del segundo palo.

La polémica se instaló en Avellaneda a los 25 minutos de la segunda parte, cuando un gol del volante Emiliano Rigoni fue anulado por un muy leve contacto de Zelarayán sobre el mediocampista Matías Zaracho.

En tiempo cumplido, Cambeses dejó una gran doble atajada al tirarse a los pies de Velázquez para evitar su corrida por izquierda y, en el rebote, logró achicar los espacios para detener el remate del volante Santiago Longo.

Los dirigidos por Zielinski repitieron la fórmula goleadora en el quinto minuto de descuento, para cerrar el partido: una pared entre el “Mudo” Vázquez y Zelarayán permitió que el mediocampista con paso por el fútbol italiano defina con efecto al primer palo, para llevarse un triunfo memorable a Barrio Alberdi.

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