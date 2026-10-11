El nuevo filme de Aaron Sorkin inicia con un débil desempeño en taquilla

"The Social Reckoning", la esperada secuela de The Social Network dirigida por Aaron Sorkin, comenzó su recorrido en taquilla con un rendimiento decepcionante, logrando recaudar apenas $5.5 millones en su primer fin de semana. Este resultado se sitúa por debajo de las proyecciones del estudio, que estimaban entre $7 y $8 millones.

El filme anterior, The Social Network, había tenido un inicio mucho más sólido, con una apertura de $22 millones y un total de $97 millones en la taquilla estadounidense, convirtiéndose en un hito en la representación de Silicon Valley y la cultura de startups. Además, le valió a Sorkin un Oscar por su guion.

La situación actual del cine podría ofrecer pistas sobre el interés del público, especialmente con la llegada de una serie de películas que abordan la figura de los directores ejecutivos tecnológicos en un contexto negativo. Entre ellas se encuentran el documental de Alex Gibney titulado Musk, y la película sobre Elizabeth Holmes, You Can See Everything, que se estrenará próximamente.

Fuera de las salas de cine, Netflix también planea lanzar una serie llamada The Altruists, que narrará la historia de Sam Bankman-Fried y el colapso de FTX.

En cuanto a The Social Reckoning, aunque la primera película fue un éxito notable, el panorama del cine ha cambiado considerablemente en los últimos 16 años. Mientras que el primer filme se centraba en la emoción y el drama de los inicios de Facebook, la secuela aborda temas más oscuros, centrándose en la decisión de la denunciante Frances Haugen de filtrar lo que se conoció como los archivos de Facebook.

Quizás un filme que trata sobre audiencias del Senado y cambios en algoritmos no era el éxito que se esperaba. O tal vez el público objetivo de The Social Reckoning son los espectadores mayores, quienes han regresado a las salas de cine de manera esporádica. La urgencia de criticar a Facebook podría haber disminuido para aquellos que están más preocupados por la inteligencia artificial.

Además, las críticas hacia la nueva película no han sido muy positivas. Si bien algunos críticos disfrutaron de The Social Reckoning, se reconoce que está repleta del característico estilo de diálogo de Sorkin. Muchos anhelan una versión dirigida por David Fincher, como la original, con una banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross.

En comparación, Musk recaudó solo $69,000 en su apertura en cuatro cines, y se espera que su distribución más amplia ocurra en las próximas semanas, aunque se anticipa que alcanzará a más espectadores una vez que comience a transmitirse en HBO Max.