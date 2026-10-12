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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 11° y 20°. Se espera cielo nublado y condiciones de humedad alta, con viento moderado del sureste.

12/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 12 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este momento.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con nubes cubiertas, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 80%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste. La presión atmosférica se mantiene en 1020 hPa.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°. Las condiciones del día estarán marcadas por un cielo nublado, con viento moderado y una humedad que podría generar una sensación de frescura. La visibilidad se mantendrá óptima, sin probabilidades de lluvias.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. Para el martes 13 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 22°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 16°, también con lluvias ligeras. El jueves 15 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 16°, manteniendo la tendencia de lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, la mínima descenderá a 10° y la máxima se mantendrá en 15°, con la misma posibilidad de lluvias ligeras.

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