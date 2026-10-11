Talleres empató sin goles ante Independiente, no levanta y sigue último en su zona

Talleres sigue sin poder levantar tras la derrota en el clásico, empató sin goles ante Independiente en el Kempes y sigue en el fondo de la zona A.

El partido, correspondiente a la fecha 12 del campeonato, terminó en empate 0-0. Sobre el final le anularon un gol a Independiente por offside.

Con este resultado, Talleres se mantiene en la decimoquinta posición de su zona con tan solo nueve unidades y se aleja de la clasificación a los playoffs. En la próxima fecha visitará a Boca.

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Por su parte, Independiente está quinto con 18 puntos y enfrentará a Racing en el clásico de Avellaneda en la siguiente jornada.

En un arranque de partido muy flaco, el primer acercamiento fue de la visita, a los 23 minutos, con una jugada bien elaborada por derecha que terminó en un centro al segundo palo de Matías Abaldo, que Ezequiel Unsain pudo cortar.

El primer remate certero al arco fue de Independiente, a los 30 minutos, con una media vuelta muy débil del volante Luciano Cabral, que fue contenido fácilmente por el guardameta rival.

Un minuto después, Santiago Montiel habilitó por izquierda al lateral Nahuel Banegas, que sacó un remate alto y desviado en su debut como titular en el “Rojo”.

Ya en el segundo tiempo, a los 11 minutos, una pelota profunda por derecha puso a correr a Ezequiel Ávila, que sacó un buen remate bajo por el primer palo, en el que Unsain se pudo imponer.

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Dos minutos más tarde, Luciano Cabral controló en la puerta del área, se hamacó para sacar el derechazo y buscó el palo más lejano, con un remate que no pasó lejos.

El delantero Iván Morales ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo y tuvo su primer acercamiento apenas dos minutos después, cuando fue habilitado por un buen centro del lateral Nahuel Banegas y peinó para buscar el segundo palo, con un tiro apenas desviado.

A los 31 minutos, Montiel fue habilitado sobre la banda derecha y jugó el uno contra uno para salir hacia la izquierda y buscar un zurdazo alto al segundo palo, con la misma suerte que los remates anteriores: pasó muy cerca del ángulo derecho de Unsain.

El cierre del partido fue con polémica: a los 43 minutos, el defensor Nahuel Banegas convertía con una volea excelsa en su debut como titular, pero el tanto fue invalidado por un fuera de juego previo de Montiel.

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