Hadjar criticó a Colapinto tras el Gran Premio de Singapur: "Sabía que iba a ser un dolor"

Buenos Aires, 11 octubre (NA) –Franco Colapinto no tuvo el Gran Premio de Singapur que esperaba y debió abandonar en un circuito donde había destacado en la temporada 2025. A pesar de su rendimiento insatisfactorio, el piloto de Alpine luchó hasta donde pudo, lo que provocó la furia de su rival, Isack Hadjar, de Red Bull.

A través de un video que obtuvo la Agencia Noticias Argentinas, se puede observar cómo el pilarense, quien abandonó por fallas técnicas en su monoplaza, complicó al compañero de Max Verstappen, quien resultó ser el ganador de la carrera en el trazado de Marina Bay. Hadjar expresó su frustración por la resistencia del argentino.

El incidente ocurrió cuando Colapinto defendía la 12ª posición, lo que llevó a Hadjar a quedar atrapado detrás de él. Por radio, consultó a su ingeniero de carreras sobre cómo podría hacerse con la posición del piloto argentino. "¿Cuánta potencia puedo sacar?", fue la primera pregunta que realizó. También indagó si podía atacar en la curva siete, recibiendo como respuesta que podía acelerar a fondo en toda la recta, o entre las curvas 13 y 16.

"¿Cuál es la mejor trazada para eso?", volvió a preguntar Hadjar, a lo que su ingeniero le respondió: "Trazada ocho". Mientras tanto, Colapinto seguía manteniéndose delante.

No obstante, la frustración de Hadjar llegó a un punto crítico. "Madre mía. Sí, por el interior. Necesito un respiro. Madre mía. Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo."