Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 12 de octubre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de light rain, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, y la humedad se encuentra en un 81%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica es de 1016 hPa.

El clima hoy lunes 12 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad que se mantendrá alta. El viento será leve, lo que contribuirá a una sensación de frescura en la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se anticipan con condiciones de lluvia. El martes 13 de octubre, la mínima será de 10° y la máxima de 17°, con heavy intensity rain. El miércoles 14 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 18°, con light rain. El jueves 15 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 17°, también con light rain. Finalmente, el viernes 16 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 21°, con light rain.