Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, el clima en Córdoba se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica ligeramente inferior de 12°. La humedad se encuentra en un 86%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 1 m/s desde el noreste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 13° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento y humedad pueden hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. A lo largo del día, no se prevén lluvias significativas, aunque el cielo permanecerá nublado.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el clima en Córdoba seguirá fresco. Para el martes 13 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 21°, con lluvias moderadas. El jueves 15 de octubre, se espera un clima similar, con mínimas de 14° y máximas de 19°, y lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, las temperaturas serán de 13° a 19°, también con posibilidad de lluvias ligeras.

Es importante estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar. La alta humedad y las temperaturas frescas son características de esta época del año en Córdoba, por lo que se recomienda planificar las actividades al aire libre con precaución.