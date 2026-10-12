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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 12 de octubre

Este lunes 12 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 13° y 15°. La humedad es alta y se esperan lluvias ligeras en los próximos días.

12/10/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el lunes 12 de octubre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el lunes 12 de octubre

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Este lunes 12 de octubre, el clima en Córdoba se caracteriza por un cielo cubierto con nubes. La temperatura actual es de 13°, con una sensación térmica ligeramente inferior de 12°. La humedad se encuentra en un 86%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la ciudad. El viento sopla a 1 m/s desde el noreste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros.

En cuanto a las temperaturas para hoy, se espera una mínima de 13° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento y humedad pueden hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. A lo largo del día, no se prevén lluvias significativas, aunque el cielo permanecerá nublado.

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el clima en Córdoba seguirá fresco. Para el martes 13 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 20°, con probabilidad de lluvias ligeras. El miércoles 14 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 13° y 21°, con lluvias moderadas. El jueves 15 de octubre, se espera un clima similar, con mínimas de 14° y máximas de 19°, y lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 16 de octubre, las temperaturas serán de 13° a 19°, también con posibilidad de lluvias ligeras.

Es importante estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar. La alta humedad y las temperaturas frescas son características de esta época del año en Córdoba, por lo que se recomienda planificar las actividades al aire libre con precaución.

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