El Manchester City aplastó al Liverpool y sigue invicto en la Premier League
Con goles de Doku y Cherki, el Manchester City se impuso 3-0 al Liverpool, que atraviesa una crisis profunda.
FOTO: Erling Haaland
El Manchester City ha reafirmado su posición de líder en la Premier League al conseguir seis victorias consecutivas, todas con puntaje perfecto, tras vencer 3-0 al Liverpool en Anfield.
En un ambiente cargado de tensión, marcado por los cánticos y pancartas de los hinchas locales en relación al escándalo de corrupción financiera que rodea al club visitante, Erling Haaland abrió el marcador a los 20 minutos del segundo tiempo.
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¡¡SIEMPRE ÉL, SIEMPRE EL ANDROIDE!! LE QUEDÓ BOYANDO A HAALAND Y EL OSO BLANCO LA MANDÓ A GUARDAR PARA MARCAR EL 1-0 DEL CITY ANTE LIVERPOOL EN ANFIELD.
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Este gol desestabilizó al equipo local, y en un desenlace explosivo, Jeremy Doku y Rayan Cherki sellaron el resultado final a favor del conjunto dirigido por Pep Guardiola.
Por otro lado, Hull City y Everton protagonizaron un emocionante empate 2-2. Después de una primera mitad sin goles, el segundo tiempo fue un verdadero intercambio de ataques.
Joe Gelhardt puso en ventaja a los locales, pero el Everton respondió rápidamente: Kiernan Dewsbury-Hall empató el encuentro y Thierno Barry dio vuelta el marcador momentáneamente 2-1.
Sin embargo, Hull City logró rescatar un punto gracias a un gol de Farès Chaïbi Belloumi en los minutos finales del partido.
Además, Crystal Palace continúa su ascenso en la tabla tras remontar y vencer 3-1 al Nottingham Forest. El equipo visitante abrió el marcador con un disparo de Dan Ndoye, pero las Águilas reaccionaron rápidamente: Daichi Kamada igualó y Jefferson Lerma dio vuelta el resultado antes del descanso.
En el segundo tiempo, Yéremy Pino sentenció el partido con el tercer gol, sumando otra derrota para un Nottingham Forest que sigue en una racha irregular.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido entre Manchester City y Liverpool?
El Manchester City venció 3-0 al Liverpool en Anfield, consolidando su liderazgo en la Premier League.
¿Quiénes anotaron los goles del City?
Los goles del Manchester City fueron anotados por Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki.
¿Cuál fue la situación en el partido Hull City vs. Everton?
Hull City y Everton empataron 2-2 en un partido emocionante con varios cambios en el marcador.
¿Qué hizo Crystal Palace en su partido?
Crystal Palace remontó y ganó 3-1 al Nottingham Forest, manteniendo su buena racha.
¿Cómo está el Liverpool en la Premier League?
El Liverpool se encuentra en crisis tras la derrota y enfrenta problemas en su rendimiento.
[Fuente: Noticias Argentinas]