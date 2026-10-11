El Manchester City aplastó al Liverpool y sigue invicto en la Premier League

El Manchester City ha reafirmado su posición de líder en la Premier League al conseguir seis victorias consecutivas, todas con puntaje perfecto, tras vencer 3-0 al Liverpool en Anfield.

En un ambiente cargado de tensión, marcado por los cánticos y pancartas de los hinchas locales en relación al escándalo de corrupción financiera que rodea al club visitante, Erling Haaland abrió el marcador a los 20 minutos del segundo tiempo.

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¡¡SIEMPRE ÉL, SIEMPRE EL ANDROIDE!! LE QUEDÓ BOYANDO A HAALAND Y EL OSO BLANCO LA MANDÓ A GUARDAR PARA MARCAR EL 1-0 DEL CITY ANTE LIVERPOOL EN ANFIELD. ?? Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/RURkTvaltT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

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Este gol desestabilizó al equipo local, y en un desenlace explosivo, Jeremy Doku y Rayan Cherki sellaron el resultado final a favor del conjunto dirigido por Pep Guardiola.

Por otro lado, Hull City y Everton protagonizaron un emocionante empate 2-2. Después de una primera mitad sin goles, el segundo tiempo fue un verdadero intercambio de ataques.

Joe Gelhardt puso en ventaja a los locales, pero el Everton respondió rápidamente: Kiernan Dewsbury-Hall empató el encuentro y Thierno Barry dio vuelta el marcador momentáneamente 2-1.

Sin embargo, Hull City logró rescatar un punto gracias a un gol de Farès Chaïbi Belloumi en los minutos finales del partido.

Además, Crystal Palace continúa su ascenso en la tabla tras remontar y vencer 3-1 al Nottingham Forest. El equipo visitante abrió el marcador con un disparo de Dan Ndoye, pero las Águilas reaccionaron rápidamente: Daichi Kamada igualó y Jefferson Lerma dio vuelta el resultado antes del descanso.

En el segundo tiempo, Yéremy Pino sentenció el partido con el tercer gol, sumando otra derrota para un Nottingham Forest que sigue en una racha irregular.