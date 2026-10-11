Alertan por lluvias y tormentas fuertes en Córdoba hasta el martes

El Gobierno de Córdoba, a través del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA), alertó este domingo sobre la posibilidad de precipitaciones y tormentas en varios puntos de la provincia, que podrían ser localmente fuertes.

El pronóstico, elaborado por el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba para la Dirección de Gestión de Riesgos, tiene vigencia desde este domingo hasta la noche del martes 13 de octubre (22 horas).

Según el informe, la persistencia de aire húmedo e inestable podría generar tormentas especialmente en zonas serranas y en sectores del centro, sur, sudeste y norte provincial. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, granizo y actividad eléctrica.

Además, se advirtió sobre posibles crecidas repentinas, reducción de la visibilidad y calzadas resbaladizas. El reporte fue emitido este domingo a las 16 y se actualizará periódicamente ante la continuidad de las condiciones de inestabilidad.

Se recomienda seguir las actualizaciones oficiales, extremar las precauciones al circular y evitar el cruce de vados o cursos de agua crecidos.