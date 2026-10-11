Temperley se impone a Nueva Chicago y se posiciona como líder en la Primera Nacional

FOTO: Lucas Richarte festeja su gol, que definió el partido sobre el final.

Buenos Aires, 11 octubre (NA) – Temperley se mantiene como uno de los equipos más destacados en la Primera Nacional. Con un triunfo emocionante ante Nueva Chicago por 2-1, logró escalar hasta la cima de la zona B.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, los goles del equipo local fueron anotados por los mediocampistas Luciano Nieto y Lucas Richarte, a los 11 y 49 minutos del segundo tiempo, respectivamente. El gol del empate temporal fue obra del delantero Diego Barros, quien marcó a los 40 minutos.

Este triunfo coloca al "Gasolero" empatado en el primer puesto de la zona B, con 59 puntos, igualando a Tristán Suárez. Por su parte, el conjunto de Mataderos enfrenta una situación complicada, ya que solo lo separan tres puntos de la zona de descenso, donde se encuentra Chacarita, su último rival.

Además, Ferro logró una victoria significativa en su visita a Central Norte de Salta, distanciándose cuatro puntos en la cima de la zona A, mientras que Deportivo Morón, que tiene 58 puntos, sufrió una derrota por 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires.

La posibilidad de que Temperley regrese a Primera se vuelve cada vez más tangible, bajo la dirección de Nicolás Domingo, quien ha logrado que su equipo sume puntos en diversas canchas, además de inclinar partidos a su favor en los momentos finales.

El primer tiempo del encuentro no registró goles, pero el local tomó la delantera a los 11 minutos del segundo tiempo, tras un error del arquero Facundo Masuero, quien manejó mal un pase hacia atrás de un compañero.

Con un tiro libre indirecto cerca del área chica, Luciano Nieto disparó buscando el primer palo, y el balón, tras impactar en un rival, se coló en la red, desatando la euforia entre los aficionados. Aunque Diego Barros logró igualar el marcador para la visita, Lucas Richarte se encargó de sellar la victoria al marcar un gol espectacular en el cuarto minuto de descuento, generando la locura entre los hinchas en Turdera: Temperley se posiciona en la punta, asegura su lugar en el reducido y busca jugar la final por el primer ascenso.