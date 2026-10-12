10 minutos de ejercicio diario podrían mejorar la calidad del sueño profundamente

Un reciente estudio de la Universidad de Texas en Austin sugirió que mejorar la calidad del sueño podría ser tan simple como incrementar la actividad física diaria. Los investigadores descubrieron que las personas que realizaban ejercicio con mayor frecuencia disfrutaban de un sueño más profundo y reparador, esencial para la recuperación cerebral, la memoria y el bienestar emocional.

Los hallazgos indicaron que apenas 10 minutos de ejercicio moderado a vigoroso al día estaban asociados con beneficios medibles en la calidad del sueño. Además, actividades ligeras como caminar y tomar descansos de pie también se vincularon a un mejor sueño y estado de ánimo.

El estudio, publicado en el Journal of Physical Activity & Health, analizó datos de actividad y sueño de estudiantes de la universidad que usaron dispositivos Fitbit durante varios meses. A diferencia de investigaciones anteriores que se centraron en la duración del ejercicio, este estudio exploró si la frecuencia de la actividad física influía en la calidad del sueño.

El profesor asistente de psicología Benjamin Baird comentó: "Queríamos averiguar si es relevante si alguien distribuye su ejercicio a lo largo de la semana o lo concentra todo en un solo día, como un 'guerrero de fin de semana'. Para la salud del sueño, la frecuencia parece ser importante".

Los investigadores hallaron que los participantes que se ejercitaban con más regularidad experimentaban más sueño reparador. Esto respalda investigaciones previas que conectaban la actividad física con el sueño no REM, una etapa que incluye el sueño profundo vital para la recuperación física y la función cerebral saludable.

La importancia del sueño profundo

Según Chris Corral, quien co-lideró el estudio, el sueño profundo es especialmente crucial en las primeras horas de la noche, cuando el cuerpo realiza muchas de las funciones necesarias para recuperarse de las demandas físicas y mentales del día. Los participantes activos pasaron más tiempo en estas etapas valiosas del sueño.

Baird enfatizó: "Eso es exactamente lo que se busca. Un mejor sueño significa una mejor salud cerebral y potencialmente un menor riesgo de enfermedades crónicas y depresión".

Un hallazgo alentador fue que tan solo 10 minutos de actividad física moderada a vigorosa al día podían marcar la diferencia. Este nivel de esfuerzo no requiere un entrenamiento agotador. Según los investigadores, la actividad moderada a vigorosa implica respirar más intensamente de lo habitual, pero aún poder mantener una conversación.

Incluso movimientos más suaves, como caminar regularmente y tomar descansos de pie, mostraron beneficios. Las personas que se ejercitaron con más frecuencia también tendieron a sentirse más enérgicas y a experimentar menos estrés al día siguiente.

El ejercicio diario frente a los entrenamientos de fin de semana

Los resultados plantearon preguntas sobre cómo las personas deberían organizar sus rutinas de ejercicio. Las recomendaciones actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y de la Organización Mundial de la Salud sugieren aproximadamente 150 minutos de actividad física moderada cada semana, pero no especifican que la actividad deba distribuirse uniformemente a lo largo de la semana.

Para algunos, cumplir con un objetivo semanal de ejercicio puede significar realizar largas caminatas o completar entrenamientos intensos solo los fines de semana. Sin embargo, los hallazgos de la Universidad de Texas sugieren que la segunda opción podría ofrecer ventajas particulares para el sueño.

Corral señaló: "Nuestros resultados sugieren que el movimiento diario puede ser mejor para el sueño que concentrar toda la actividad en el fin de semana". Si se confirman estos hallazgos, podrían influir en cómo las organizaciones de salud pública aconsejan a las personas para mantenerse activas.

Implicaciones para la salud cerebral

Las posibles implicaciones van más allá de sentirse más alerta al despertar. Durante el sueño, el cerebro realiza funciones esenciales, como fortalecer recuerdos y eliminar productos de desecho acumulados durante las horas de vigilia. Un sueño saludable está estrechamente relacionado con el bienestar emocional y la salud física a largo plazo.

Corral concluyó: "El sueño es cuando tu cerebro almacena recuerdos, elimina desechos y se reinicia. Un mejor sueño significa una mejor salud cerebral y un menor riesgo de enfermedades crónicas y depresión".

El equipo de investigación ahora se prepara para examinar si estos patrones se presentan en una población más amplia y diversa a través del estudio de cohorte de cinco años de la iniciativa Whole Communities -- Whole Health. Esta próxima fase ayudará a determinar si los hallazgos se extienden más allá de los estudiantes universitarios a personas de diferentes edades y niveles de actividad física.

Por el momento, los resultados sugieren un camino accesible para mejorar el sueño: incorporar la actividad física de manera regular en la vida cotidiana. En lugar de centrarse exclusivamente en entrenamientos largos o metas de fitness ambiciosas, las personas podrían beneficiarse de encontrar pequeñas oportunidades para moverse a lo largo del día. Una breve sesión de ejercicio, un paseo o simplemente levantarse regularmente en lugar de permanecer sentados podrían contribuir a rutinas más saludables.

Corral enfatizó: "No es necesario correr maratones. Solo moverse un poco cada día ayuda. La actividad ligera también cuenta. Hacer algo es mejor que no hacer nada".