Desarrollan un dispositivo diminuto que controla nervios para tratar el dolor crónico

Un equipo de científicos de NYU Abu Dhabi, en colaboración con Cleveland Clinic Abu Dhabi, desarrolló un dispositivo médico de tamaño diminuto que podría revolucionar el tratamiento del dolor crónico y los trastornos del movimiento. Este innovador dispositivo, que puede ser inyectado a través de una aguja estándar, tiene la capacidad de regular la actividad nerviosa sin necesidad de cirugía, baterías o cables.

El dispositivo, que tiene aproximadamente el tamaño de una pequeña semilla, se inyecta en el cuerpo y se coloca cerca de un nervio específico. Una vez en su lugar, envía señales eléctricas controladas que alteran la actividad del nervio. La energía se suministra de manera inalámbrica desde el exterior del cuerpo, lo que permite a médicos o pacientes ajustar la estimulación en tiempo real.

Los hallazgos, publicados en Science Advances, describen un método menos invasivo para proporcionar estimulación nerviosa precisa. En lugar de reemplazar tratamientos existentes, que pueden incluir medicamentos y dispositivos implantados quirúrgicamente, esta tecnología podría ofrecer una opción adicional adaptada a las necesidades médicas individuales.

El profesor Khalil Ramadi, profesor asistente de bioingeniería en NYU Abu Dhabi y autor principal del estudio, afirmó: "Este trabajo representa un cambio en nuestra forma de pensar sobre el tratamiento de condiciones relacionadas con los nervios. Al crear un dispositivo que puede ser inyectado en lugar de implantado quirúrgicamente, estamos haciendo que estas terapias sean más simples, seguras y accesibles, manteniendo al mismo tiempo un control preciso sobre la actividad nerviosa".

Estimulación nerviosa inalámbrica sin cirugía

Una de las principales ventajas del dispositivo es que los médicos pueden localizarlo y monitorearlo utilizando técnicas de imagen familiares, como ultrasonido y tomografía computarizada (CT). Estos métodos ayudan a guiar su colocación cerca del nervio deseado y permiten verificar su posición posteriormente.

El implante también proporciona estimulación eléctrica programable, lo que significa que las señales que entrega pueden ajustarse para satisfacer las necesidades de un paciente, ofreciendo así a los proveedores de salud mayor flexibilidad en el manejo de condiciones que involucran actividad nerviosa anormal o no deseada.

La doctora Sawsan Abdel-Razig, directora académica de Cleveland Clinic Abu Dhabi, comentó: "Esta colaboración con NYU Abu Dhabi refleja nuestro compromiso con la investigación innovadora y clínicamente relevante que se traduce en mejoras significativas en la atención al paciente".

Resultados prometedores para el tratamiento del dolor crónico

Los investigadores evaluaron la tecnología a través de experimentos de laboratorio y pruebas preclínicas, mostrando que el dispositivo diminuto podía entregar estimulación nerviosa precisa mientras mantenía un rendimiento consistente en condiciones que simulan el uso en el mundo real.

El equipo también demostró que el dispositivo podía activar con éxito nervios en un organismo vivo, lo que representa un paso importante hacia la determinación de si la tecnología podría eventualmente ser utilizada en la atención médica.

El doctor Mohamed Elsherif, investigador asociado en NYU Abu Dhabi y primer autor del estudio, destacó: "Esta tecnología tiene el potencial de cerrar la brecha entre terapias no invasivas e implantes tradicionales, abriendo la puerta a tratamientos que son efectivos y fáciles de entregar, lo que podría mejorar significativamente la atención al paciente".

Aunque el dispositivo ha demostrado resultados prometedores en pruebas iniciales, su capacidad para aliviar el dolor crónico o mejorar trastornos del movimiento en pacientes humanos aún no se ha establecido. Si investigaciones adicionales confirman su seguridad y efectividad, esta tecnología podría reducir la necesidad de procedimientos más invasivos, facilitando tratamientos avanzados de estimulación nerviosa. Evitar la implantación quirúrgica también podría ayudar a disminuir los riesgos relacionados con los procedimientos y acortar los tiempos de recuperación.

Entre los colaboradores adicionales del estudio de NYU Abu Dhabi se encontraban Salma Mansour, Zhansaya Makhambetova, Fotoon Aldhanhani, Batoul Khlaifat, Mahmoud Elbeh, Vega Pradana Rachim y Sohmyung Ha. Los coautores de Cleveland Clinic Abu Dhabi fueron Hicham Abada, Juan S. Barajas-Gamboa y Carlos M. Abril Vega.