¡Gritalo, Canalla! Reviví los goles de Rosario Central en la goleada a Independiente Rivadavia
Con gritos de Di Maria (2), Campaz, Copetti y Marco Ruben, el "Canalla" goleó 5-0 a la "Lepra mendocina". Volvé a escuchar el relato de Emmanuel Greco en Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.
11/10/2026 | 19:17Redacción Cadena 3 Rosario
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Audio. 1° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Di María de penal) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3
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Audio. 2° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Campaz) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3
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Audio. 3° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Di María) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3
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Audio. 4° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Copetti) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3
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Audio. 5° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Marco Ruben) - relato Emmanuel Greco
Estadio 3