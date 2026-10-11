En vivo

La Cadena del Gol

Racing vs. Belgrano

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Indep. Rivadavia

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Deportivo Maipú vs. San Martín (SJ)

Mendoza

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Chau Domingo

Conrado Vicens

En vivo

@rrobados

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes Rosario

¡Gritalo, Canalla! Reviví los goles de Rosario Central en la goleada a Independiente Rivadavia

Con gritos de Di Maria (2), Campaz, Copetti y Marco Ruben, el "Canalla" goleó 5-0 a la "Lepra mendocina". Volvé a escuchar el relato de Emmanuel Greco en Estadio 3 por Cadena 3 Rosario.

11/10/2026 | 19:17Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. 1° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Di María de penal) - relato Emmanuel Greco

    Estadio 3

    Episodios

  2.

    Audio. 2° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Campaz) - relato Emmanuel Greco

    Estadio 3

    Episodios

  3.

    Audio. 3° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Di María) - relato Emmanuel Greco

    Estadio 3

    Episodios

  4.

    Audio. 4° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Copetti) - relato Emmanuel Greco

    Estadio 3

    Episodios

  5.

    Audio. 5° gol de Rosario Central a Independiente Rivadavia (Marco Ruben) - relato Emmanuel Greco

    Estadio 3

    Episodios

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf