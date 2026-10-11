Atento Boca: un jugador de Vasco da Gama quedó afuera del partido tras sufrir un accidente

Vasco da Gama recibió una mala noticia a solo dos días de la primera semifinal de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors. Cauan Barros, mediocampista de 22 años, sufrió un accidente con su auto y fue trasladado al hospital. El jugador quedó fuera del partido de ida de la serie que se disputará en la Bombonera.

Según informaron los medios brasileños, Barros sufrió un corte profundo en su pie izquierdo y se esperaba que tuviera varios días de inactividad hasta su recuperación. Se aguardaba un parte médico oficial por parte del club. A pesar de que el volante había perdido terreno en el equipo y se había convertido en uno de los habituales suplentes, su ausencia representó una pérdida significativa para Vasco da Gama en un período donde el equipo necesitaba variantes debido a la seguidilla de partidos.

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Boca Juniors recibiría al “Cruzmaltino” el martes 13 de octubre a las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando. La vuelta estaba programada para una semana más tarde, aunque aún no se conocía la sede de dicho partido. Según el periodista Germán García Grova, la medida cautelar inicial que obligaba al Flamengo y al Fluminense a ceder el estadio fue cancelada por la jueza. Como resultado, el partido del 20 de octubre no tenía un lugar confirmado.

La justicia había rechazado el uso del Maracaná para el encuentro entre Vasco da Gama y Boca Juniors. Las opciones que quedaban para Vasco eran dos: el Maracaná y el Nilton Santos de Botafogo. Con la primera opción cancelada, la segunda volvía a considerarse, aunque presentaba la particularidad de contar con césped sintético.

Por otro lado, Boca Juniors también sufrió una baja importante. Leandro Paredes, mediocampista y capitán del equipo, sufrió una lesión en el partido contra Instituto. Paredes había ingresado por Milton Delgado y, tras algunos minutos, pidió el cambio debido a una lesión muscular. Se confirmó que se trataba de un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho, lo que lo dejó fuera de varios partidos, incluyendo la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena tuvo que considerar cambios en el equipo para el partido del martes. Milton Delgado, Santiago Ascacíbar y Alarcón emergieron como alternativas para reconfigurar el mediocampo, mientras que Palacios también podría ocupar un lugar en esa zona. Antes de la lesión de Paredes, Boca ya había sufrido la baja de Tomás Belmonte, quien se rompió los meniscos y difícilmente volvería a jugar en 2026. Por lo tanto, se esperaba que Milton Delgado y Santiago Ascacíbar fueran titulares en el mediocampo, mientras que Alarcón y Palacios competirían por el tercer lugar, dependiendo del esquema que eligiera el entrenador.