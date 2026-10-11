Con un golazo del "Chino" Zelarayán, Belgrano vence a Racing en Avellaneda: seguilo en vivo

Belgrano busca prolongar su buen momento este domingo cuando visite a Racing en Avellaneda, por la Fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro se juega desde las 19.15 en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, con transmisión de Cadena 3.

"El Pirata" llega entonado tras quedarse con el clásico cordobés frente a Talleres, un triunfo que fortaleció su posición en la tabla y lo mantiene segundo en su zona.

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Del otro lado está Racing, que atraviesa un semestre irregular y ocupa el 13° lugar de su grupo. "La Academia" busca hacerse fuerte ante su público y recuperar terreno en el campeonato.

Con realidades diferentes, ambos equipos se enfrentan en Avellaneda en un duelo que pondrá a prueba el presente de Belgrano y las necesidades del conjunto local.

La primera llegada del partido fue del conjunto cordobés, a los cinco minutos, cuando el lateral Adrián Sporle recibió por la banda izquierda, amagó para eludir a su marcador y quedó perfilado de diestro, pierna con la que sacó un buen remate con efecto al segundo palo, apenas ancho.

Belgrano volvió a acercarse al gol a los 11 minutos, cuando un remate lejano del volante Adrián Sánchez buscaba el rincón izquierdo del arquero Facundo Cambeses, que alcanzó a quedarse con la pelota.

El local no tuvo acercamientos destacables hasta los 17 minutos, con un intento lejano del volante Gastón Lodico que buscaba el segundo poste, aunque no se terminó de cerrar y se fue ancho.

Escudero fue protagonista de una jugada peligrosa en su propia área, a los 26 minutos, cuando intentó despejar un centro rival con un cabezazo hacia atrás, que descolocó a Cambeses y estuvo a centímetros de convertirse en un gol en contra.

Solo pasó un minuto para que el extremo Ramiro Heranndes controle con el pecho una pelota bombeada de Lucas Passerini y saque un remate cruzado de rastrón, que el arquero de Racing pudo desviar al córner, con un movimiento que involucró su mano y pie izquierdo.

Belgrano pudo hacer notar su superioridad durante la segunda mitad del primer tiempo a los 40 minutos, con una pared perfecta entre Zelarayán y Passerini, en la puerta del área, para que el enganche cruce un zurdazo rasante preciso, que pegó en el palo antes de cruzar la línea de gol.

Ya en la segunda parte, a los ocho minutos, Adrián “Maravilla” Martínez aguantó la marca rival y habilitó con el pecho a Tomás Conechny, que pudo definir de tijera con un tiro que picó y se fue cerca del segundo palo.

La polémica se instaló en Avellaneda a los 25 minutos de la segunda parte, cuando un gol del volante Emiliano Rigoni fue anulado por un muy leve contacto de Zelarayán sobre el mediocampista Matías Zaracho.

En desarrollo

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