Talleres e Independiente no se sacan diferencias y empatan en el Kempes: seguilo en vivo

Talleres recibe este domingo a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con la necesidad de recuperarse tras la derrota en el clásico cordobés ante Belgrano y la anterior caída contra Instituto.

El encuentro se juega desde las 21.30 y cuenta con la transmisión de Cadena 3.

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"El Matador" busca reencontrarse con su mejor versión ante su gente, en un partido importante para recuperar terreno: con apenas 8 puntos, marcha último en el Grupo A.

Por su parte, Independiente llega con un presente irregular y buscará sumar en Córdoba para consolidarse entre los ocho equipos que avanzan a los playoffs.

En un arranque de partido muy flaco, el primer acercamiento fue de la visita, a los 23 minutos, con una jugada bien elaborada por derecha que terminó en un centro al segundo palo de Matías Abaldo, que Ezequiel Unsain pudo cortar.

El primer remate certero al arco fue de Independiente, a los 30 minutos, con una media vuelta muy débil del volante Luciano Cabral, que fue contenido fácilmente por el guardameta rival.

Un minuto después, Santiago Montiel habilitó por izquierda al lateral Nahuel Banegas, que sacó un remate alto y desviado en su debut como titular en el “Rojo”.

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