El papa León XIV será operado de un nódulo en un pulmón a un mes de su viaje a Argentina

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El papa León XIV será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo en un pulmón, detectado en una fase temprana. El anuncio se conoció este domingo, por parte del propio pontífice, durante el Ángelus.

La operación fue recomendada por los médicos y se realizaría durante esta semana. Según la información difundida, el período de recuperación rondaría los siete días.

En principio, la intervención no pondría en riesgo el viaje del pontífice a la Argentina, aunque su evolución médica posterior será clave para confirmar los próximos pasos de su agenda.

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Papa Leone XIV ha annunciato l'operazione a cui si sottoporrà per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il Pontefice ha ringraziato per la vicinanza spirituale e si è affidato alle preghiere dei fedeli https://t.co/AwNFTrPKPm — Vatican News (@vaticannews_it) October 11, 2026

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó este domingo que el procedimiento ya tiene fecha prevista y que el ingreso posterior a la cirugía durará aproximadamente siete días.

La precisión llegó después de que el pontífice comunicara públicamente su diagnóstico al término del rezo del Ángelus este domingo.