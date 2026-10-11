Trump exige un cambio de liderazgo en Ucrania mientras Zelenski responsabiliza a Rusia por la guerra

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que Rusia es la única responsable de la guerra y condicionó el cese de los ataques ucranianos contra refinerías rusas a que Moscú deje de bombardear la red energética de su país.

La respuesta llegó después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, reclamara un cambio de liderazgo en Kiev y cuestionara la estrategia del gobierno ucraniano.

"Ucrania estará lista para dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética", escribió Zelenski en la red social X.

Además, sostuvo que los ataques podrían detenerse de inmediato, pero acusó al presidente ruso, Vladimir Putin, de no querer avanzar en esa dirección. El mandatario ucraniano insistió en que cualquier desescalada debe ser recíproca y contar con garantías concretas.

Trump, por su parte, declaró que Ucrania debería elegir un nuevo presidente y sostuvo que Zelenski podría haber alcanzado acuerdos para poner fin al conflicto. También lo responsabilizó por el aumento de los precios del diésel en Estados Unidos, en medio de la crisis energética internacional.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, rechazó las críticas y afirmó que el líder de su país cuenta con el respaldo de la población, que tiene derecho a decidir quién la gobierna.

El cruce se produjo mientras Ucrania intensificaba sus ataques con drones contra infraestructura rusa. Este domingo, un ataque dañó un centro de datos de Yandex en la ciudad de Vladimir y obligó a suspender sus operaciones, en el tercer incidente contra instalaciones de la empresa en cuatro días.

En paralelo, Zelenski informó que un bombardeo ruso en Zaporiyia dejó 23 muertos, entre ellos cuatro niños, mientras que autoridades rusas reportaron una víctima fatal en un ataque ucraniano con drones en la región fronteriza de Briansk.