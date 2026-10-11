La ceremonia del té, un clásico de la cultura china que invita a una pausa consciente

En medio del ritmo acelerado de las grandes ciudades chinas, la tradicional ceremonia del té propone una pausa para conectar con los sentidos y recuperar el valor de los pequeños gestos. La periodista de Cadena 3 Agustina Vivanco conoció esta costumbre en Xi’an, donde pudo acercarse a una práctica que forma parte de la cultura y la hospitalidad del país asiático.

En China, el té se bebe tradicionalmente sin azúcar, leche, limón ni edulcorantes, con el objetivo de apreciar el sabor natural de las hojas. La experiencia comienza antes del primer sorbo: incluye observar la preparación, percibir los aromas y descubrir los matices de cada variedad.

Con una tetera de barro y recipientes con tapa, la ceremonia invita a explorar las características de los tés verdes y blancos, entre notas florales y tostadas. La propuesta es prestar atención a cada etapa y reconocer cómo cambian las sensaciones a través del olfato y el gusto.

Una tradición que invita a detenerse

Li An, guía a cargo de la ceremonia, explicó que el té tiene un significado que va más allá de la bebida.

“El té no solo lo usamos para beber, sino también para cuidar el cuerpo. Hay muchos tipos, cada uno con un sabor diferente que le aporta algo distinto al cuerpo”, señaló al dar comienzo a la experiencia.

La ceremonia también tiene un componente social: servirle té a otra persona es una muestra de respeto y hospitalidad. El ritual propone detenerse, compartir y conversar, en un ambiente donde los aromas de la madera y el vapor del agua reemplazan por un momento el ruido de la vida urbana.

Viviana, una de las integrantes del contingente argentino que viajó a China, describió a Cadena 3 el contraste entre la modernidad de las grandes ciudades y la atmósfera tradicional de estos espacios.

“Beijing es una ciudad futurista, acelerada, llena de rascacielos. Entrar a la casa del té es como entrar a lo tradicional: ese ruido desaparece y te rodea el silencio y el olor a madera, el vapor del agua”, contó.

La experiencia permite descubrir una faceta de China en la que las costumbres ancestrales siguen presentes en la vida cotidiana. En la ceremonia, cada gesto tiene un sentido y compartir una taza se convierte en una forma de encuentro.

China busca acercarse al mundo

La ceremonia del té también permite conocer una tradición que continúa vigente pese a los cambios y al crecimiento de las grandes ciudades. En un país que busca atraer a más visitantes internacionales, estas experiencias culturales ofrecen una manera de acercarse a su historia, sus costumbres y sus formas de relacionarse.

Entre aromas, sabores y silencios, el ritual propone algo sencillo: hacer una pausa y compartir el momento con otros.

Informe de Agustina Vivanco