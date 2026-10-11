Un plástico considerado inofensivo podría estar provocando enfermedades hepáticas

Los microplásticos han invadido casi todos los rincones del medio ambiente. Estos diminutos fragmentos de plástico se han encontrado en aguas oceánicas, agua potable e incluso dentro del cuerpo humano. Aunque su presencia está bien documentada, los científicos aún trabajan para entender qué podría significar la exposición prolongada para la salud humana.

Investigadores del Texas A&M College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences (VMBS) identificaron recientemente una preocupación potencial para la salud relacionada con el polietileno, uno de los plásticos más utilizados en el mundo. Sus hallazgos sugieren que los microplásticos de polietileno pueden contribuir a la enfermedad del hígado graso, particularmente cuando la exposición ocurre junto con una dieta poco saludable.

El polietileno representa aproximadamente un tercio de la producción de plásticos a nivel mundial. Se utiliza en numerosos productos cotidianos, incluidos envoltorios de alimentos, recipientes de almacenamiento y empaques plásticos. A pesar de su uso generalizado, los científicos han prestado relativamente poca atención a sus posibles efectos en el hígado en comparación con otros tipos de microplásticos.

"Ningún estudio realmente ha investigado el efecto del polietileno en la salud del hígado, y es el plástico más producido", afirmó Dr. Adi Joshi, profesor asociado en el Departamento de Fisiología y Farmacología Veterinaria de VMBS. "Lo que ahora sabemos es que estos microplásticos, especialmente el polietileno, afectan las defensas naturales y los mecanismos de reparación del hígado".

Los microplásticos comunes pueden contribuir a la enfermedad del hígado graso

Para investigar los posibles efectos en la salud del polietileno, Joshi y sus colegas examinaron si la exposición a este plástico común podría promover la enfermedad del hígado graso.

Esta condición se desarrolla cuando se acumula un exceso de grasa dentro de las células hepáticas. Según la American Liver Foundation, afecta aproximadamente al 25% de las personas en todo el mundo, convirtiéndose en una preocupación importante para la salud global.

Los investigadores descubrieron que la exposición al polietileno aumentaba los indicadores de la enfermedad del hígado graso, incluso sin la influencia adicional de una dieta poco saludable. Cuando el plástico se combinaba con una dieta rica en grasas, fructosa y colesterol, los signos de la enfermedad hepática se volvían más severos.

Estos resultados sugieren que la exposición a contaminantes ambientales y hábitos dietéticos deficientes pueden reforzar los efectos nocivos entre sí, potencialmente empeorando el daño hepático.

"Aquellos que siguen una dieta más occidental, que incluye alimentos como hamburguesas y refrescos, pueden tener una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad del hígado graso si también están expuestos al polietileno", dijo Joshi.

Los resultados fueron especialmente inesperados porque tradicionalmente se consideraba que el polietileno era un material relativamente biológicamente inerte. En otras palabras, los científicos generalmente lo consideraban menos probable que interactuara con sistemas biológicos en comparación con sustancias más reactivas.

Sin embargo, los hallazgos indican que el polietileno puede influir en la función hepática de maneras que previamente se pasaron por alto. Sus efectos aparecieron tanto de forma independiente como junto a factores de riesgo dietéticos, lo que plantea importantes preguntas sobre cómo este plástico común interactúa con el metabolismo y los mecanismos protectores del cuerpo.

Los científicos identifican cómo los microplásticos afectan el hígado

Comprender dónde y cómo el polietileno causa cambios biológicos podría ayudar a explicar su posible papel en la enfermedad hepática.

Para investigar estos efectos con mayor detalle, el equipo de Texas A&M se asoció con científicos de la Universidad de Oklahoma y aplicó una técnica poderosa llamada transcriptómica espacial.

Esta tecnología permite a los investigadores estudiar la actividad genética mientras preservan información sobre la ubicación de las células individuales dentro de un tejido. En lugar de simplemente medir qué genes están activos, los científicos pueden identificar con precisión dónde están ocurriendo los cambios biológicos.

Utilizando este enfoque, el equipo mapeó áreas de daño hepático asociadas con la exposición al polietileno e identificó vías moleculares que podrían ayudar a explicar los efectos.

Un hallazgo importante involucró a PPAR-alfa, una proteína que ayuda a regular el metabolismo de las grasas en el hígado. Los investigadores encontraron que el polietileno activaba esta proteína, sugiriendo que juega un papel significativo en la respuesta del hígado a los microplásticos.

También identificaron ANXA2, un gen asociado con la reparación de tejidos, como otro posible contribuyente al proceso de la enfermedad.

Estos descubrimientos proporcionan una imagen más detallada de cómo el polietileno puede interferir con las funciones normales del hígado, incluidos los mecanismos involucrados en la protección y reparación de tejidos dañados.

¿Podrían los microplásticos contribuir a un daño hepático más grave?

Aunque los hallazgos revelan una conexión previamente poco explorada entre el polietileno y la enfermedad del hígado graso, quedan varias preguntas importantes sin respuesta.

Los investigadores planean investigar si la exposición al polietileno podría contribuir a formas más avanzadas de enfermedad hepática, incluida la fibrosis. Esta condición ocurre cuando el daño hepático repetido o continuo lleva a la acumulación de tejido cicatricial, lo que puede interferir con la capacidad del órgano para funcionar correctamente.

El equipo también tiene la intención de examinar otros procesos moleculares involucrados en la respuesta del hígado al polietileno. Un enfoque particular será determinar si la focalización de la vía PPAR-alfa podría ayudar a proteger al hígado contra el daño relacionado con los microplásticos.

"Este es el primer estudio pionero que muestra que el polietileno puede contribuir a la enfermedad del hígado graso y el uso de la transcriptómica espacial ha determinado exactamente dónde ha ocurrido el daño dentro del hígado", dijo Joshi. "Los otros microplásticos también podrían ser perjudiciales para el hígado, y definitivamente necesitamos investigar otras clases de microplásticos".

Los hallazgos aumentan las preocupaciones sobre las posibles consecuencias para la salud de los microplásticos, aunque se necesita más investigación para establecer cómo estas observaciones experimentales se traducen en la exposición humana cotidiana.

Para Joshi, el descubrimiento destaca por qué los científicos deben mirar más allá de los factores de riesgo familiares, como la dieta, al investigar enfermedades crónicas. A medida que la investigación avanza, comprender cómo los contaminantes ambientales comunes interactúan con el cuerpo podría revelar contribuyentes previamente no reconocidos a problemas de salud a largo plazo.