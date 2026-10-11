Descubren un sistema de limpieza oculto en el ojo que podría revolucionar tratamientos para ceguera

Un equipo de científicos de la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Toronto descubrió un sistema de limpieza oculto en la parte posterior del ojo, que permite drenar fluidos y desechos a través de una ruta previamente desconocida. Este hallazgo desafía las creencias tradicionales sobre la función del ojo y podría transformar el tratamiento de enfermedades que causan ceguera, como el glaucoma y la degeneración macular.

Hasta ahora, se había asumido que el ojo carecía de un sistema de drenaje linfático, similar al que se encuentra en otros órganos. Sin embargo, el equipo identificó una nueva vía de drenaje llamada salida linfática ocular posterior (POLO, por sus siglas en inglés), que transporta fluidos y desechos desde la parte posterior del ojo hacia la red linfática del cuerpo. Este descubrimiento podría ofrecer nuevas estrategias para abordar condiciones que afectan la salud ocular.

La investigación, realizada en ratones, mostró que el sistema POLO es crucial para eliminar los productos de desecho generados por la retina, el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. La doctora Neeru Gupta, profesora y jefa del departamento de oftalmología y ciencias visuales de la UBC, destacó que "la retina es una de las partes más activas del cuerpo en términos metabólicos, generando constantemente subproductos que deben ser eliminados".

Los investigadores utilizaron métodos avanzados de imagenología, como resonancia magnética e imagenología por fluorescencia, para rastrear cómo los fluidos abandonan el ojo. Al introducir moléculas trazadoras fluorescentes en el espacio detrás del ojo, pudieron seguir su camino y confirmar la existencia de pequeños vasos linfáticos en la coroides, una capa rica en vasos sanguíneos situada debajo de la retina.

El descubrimiento de este sistema de drenaje sugiere que el ojo tiene un mecanismo natural para mover material no deseado fuera de esta región vulnerable. Si se puede entender cómo funciona este mecanismo y si se puede fortalecer, podría convertirse en un nuevo objetivo para terapias destinadas a proteger la visión.

La doctora Yeni Yücel, también parte del equipo de investigación, mencionó que "este descubrimiento proporciona un marco completamente nuevo para entender estas enfermedades y un posible objetivo para tratamientos terapéuticos". La investigación fue publicada en la revista Translational Vision Science & Technology y recibió apoyo de diversas instituciones, incluyendo los Institutos Canadienses de Investigación en Salud y la Sociedad de Investigación sobre Glaucoma de Canadá.