El consumo de aceite de oliva antes de carbohidratos reduce sorpresivamente los picos de azúcar en sangre

FOTO: El aceite de oliva podría ser clave en el control del azúcar en sangre.

La forma en que se ordenan los alimentos en un plato puede tener un impacto significativo en los niveles de azúcar en sangre. Investigaciones realizadas en ratones sugirieron que el consumo de grasas, como el aceite de oliva, antes de los carbohidratos podría reducir notablemente el aumento de azúcar en sangre que típicamente se observa después de una comida. Este hallazgo también arroja luz sobre cómo las hormonas y las señales nerviosas interactúan para influir en esta respuesta.

Controlar el aumento de azúcar en sangre tras las comidas es un aspecto crucial en la gestión de la diabetes. Estudios clínicos previos habían demostrado que consumir vegetales, proteínas o grasas antes de los carbohidratos puede ayudar a limitar estos incrementos. Esto sugiere que cambiar la secuencia de los alimentos durante una comida podría ofrecer un enfoque práctico y sostenible para mejorar el control del azúcar sin necesidad de eliminar grupos alimenticios enteros.

Los científicos han explicado este efecto generalmente a través de dos mecanismos principales. El primero es el vaciamiento gástrico más lento, lo que significa que los alimentos se trasladan del estómago al intestino delgado de manera más gradual. El segundo mecanismo involucra el aumento de la liberación de hormonas llamadas incretinas, que ayudan al cuerpo a regular el azúcar en sangre, como el GLP-1.

Sin embargo, los investigadores no habían comprendido completamente cómo las hormonas producidas por el intestino y el páncreas interactúan con el sistema nervioso para producir estos efectos. Para investigar, un equipo internacional de investigadores examinó cómo el consumo de grasas antes o después de la glucosa influía en el azúcar en sangre, la actividad hormonal y la velocidad de vaciamiento del estómago.

"Nuestro grupo ha estado interesado durante mucho tiempo en enfoques dietéticos prácticos que las personas puedan seguir en su vida diaria", afirmó el autor correspondiente Daisuke Yabe de la Universidad de Kyoto. "La secuenciación de las comidas es atractiva porque solo cambia la forma en que se consume una comida, en lugar de requerir que las personas eviten grupos alimenticios enteros".

Pruebas sobre cómo el aceite de oliva afecta los niveles de azúcar en sangre

Los investigadores llevaron a cabo una serie de experimentos en ratones para determinar si el momento de consumo de la grasa afectaba cómo el cuerpo procesaba la glucosa.

Después de un ayuno nocturno, los ratones fueron asignados a tres grupos. Un grupo recibió agua seguida de glucosa. Un segundo grupo recibió aceite de oliva, seguido 15 minutos después de glucosa. El tercer grupo recibió glucosa primero, con aceite de oliva administrado 15 minutos después.

Los científicos midieron los niveles de glucosa en sangre y varias hormonas involucradas en la regulación del azúcar en sangre, incluyendo insulina, glucagón, GIP y GLP-1. El glucagón generalmente se asocia con el aumento de azúcar en sangre, mientras que GIP y GLP-1 ayudan a regular los niveles de glucosa después de comer.

Para determinar qué tan rápido se vaciaba el material del estómago, los investigadores también administraron acetaminofén, un analgésico común. Al medir cuánto del fármaco aparecía en el torrente sanguíneo después de la administración oral, pudieron estimar la tasa de vaciamiento gástrico.

El equipo extendió los experimentos a grupos adicionales de ratones, incluyendo animales con diabetes tipo 2 y otros que carecían del receptor necesario para responder al GLP-1.

También realizaron experimentos que bloquearon la señalización del glucagón o del GLP-1, interrumpieron quirúrgicamente los nervios vagos por debajo del diafragma en ambos lados, y examinaron si diferentes grasas dietéticas producían resultados similares. El nervio vago es una vía de comunicación importante entre el cerebro y el sistema digestivo, ayudando a coordinar funciones como la digestión y la liberación de hormonas.

Consumir grasas primero reduce los picos de azúcar en sangre

Los resultados mostraron una clara diferencia dependiendo de cuándo los ratones recibieron el aceite de oliva.

Cuando se administró aceite de oliva antes de la glucosa, el aumento inicial del azúcar en sangre fue menor que cuando el aceite se administró después. La ingesta temprana de grasa también ralentizó el vaciamiento gástrico, retrasando el movimiento de glucosa del estómago al intestino.

Al mismo tiempo, consumir grasa antes de la glucosa estimuló un aumento temprano en varias hormonas, incluyendo glucagón, GIP y GLP-1.

Importante es que estos efectos también se observaron en ratones con diabetes tipo 2 y deficiencia severa de insulina. Esto sugiere que la respuesta podría seguir funcionando incluso cuando la regulación normal de insulina estaba significativamente deteriorada.

Un papel sorprendente para una hormona del azúcar en sangre

Uno de los hallazgos más inesperados involucró al glucagón, una hormona generalmente conocida por aumentar el azúcar en sangre al estimular al hígado a liberar glucosa almacenada.

Los investigadores descubrieron que bloquear la señalización del glucagón por sí solo no eliminó el efecto reductor del azúcar en sangre del consumo de aceite de oliva antes de la glucosa. Bloquear la señalización del GLP-1 por sí solo tampoco eliminó el beneficio.

Sin embargo, cuando ambas vías de señalización fueron bloqueadas simultáneamente, el efecto beneficioso se redujo.

Este hallazgo sugiere que el glucagón y el GLP-1 trabajan juntos como parte de un sistema más complejo que ayuda a moderar el azúcar en sangre después de que se consume grasa antes de los carbohidratos. También revela que el glucagón, a pesar de su papel conocido en el aumento del azúcar en sangre, puede contribuir a una respuesta que, en última instancia, limita el aumento de glucosa después de comer.

Los experimentos con el nervio vago proporcionaron otra pista importante. Cuando los investigadores interrumpieron estas vías nerviosas, los resultados sugirieron que la comunicación a través del nervio vago también contribuye a la respuesta del cuerpo al orden de los nutrientes.

En conjunto, estos hallazgos apuntan a una interacción coordinada entre las hormonas digestivas, las señales pancreáticas y el sistema nervioso.

¿Podría cambiar el orden de las comidas ayudar a manejar la diabetes?

Los hallazgos ofrecen una explicación biológica más clara de por qué comer grasas antes de los carbohidratos puede ayudar a reducir los picos de azúcar en sangre. En lugar de depender de una sola hormona o proceso digestivo, el efecto parece involucrar múltiples sistemas que trabajan juntos para controlar qué tan rápido la glucosa ingresa al intestino.

Esto podría tener implicaciones prácticas para la gestión de la diabetes. Ajustar el orden en que se consumen los alimentos es relativamente simple y puede ser más fácil de mantener que las dietas que requieren evitar grupos de alimentos particulares.

Sin embargo, los experimentos se realizaron en ratones, y los mismos efectos aún no se han establecido en humanos a través de esta investigación. Se necesitarán estudios clínicos adicionales para determinar si los mecanismos identificados en los experimentos pueden utilizarse para mejorar la regulación del azúcar en sangre en personas con o sin diabetes.

"Nuestros hallazgos sugieren que el orden en que los nutrientes llegan al intestino puede activar una respuesta hormonal-nerviosa coordinada que cambia la velocidad a la que el estómago entrega glucosa al intestino", concluyó Yabe.