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Un urgido Talleres va por la recuperación ante Independiente en el Kempes

El partido se disputa desde las 21.30 en el coliseo cordobés. "El Matador" llega golpeado tras perder en el clásico ante Belgrano. "El Rojo", de presente irregular, quiere afianzarse entre los ocho. Transmite Cadena 3.

11/10/2026 | 14:15Redacción Cadena 3

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Talleres recibirá este domingo a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con la necesidad de recuperarse tras la derrota en el clásico cordobés ante Belgrano y la anterior caída contra Instituto.

El encuentro comenzará a las 21.30 y contará con la transmisión de Cadena 3.

"El Matador" buscará reencontrarse con su mejor versión ante su gente, en un partido importante para recuperar terreno: con apenas 8 puntos, marcha último en el Grupo A.

Por su parte, Independiente llega con un presente irregular y buscará sumar en Córdoba para consolidarse entre los ocho equipos que avanzan a los playoffs.

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