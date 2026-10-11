Un urgido Talleres va por la recuperación ante Independiente en el Kempes

Talleres recibirá este domingo a Independiente en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 del Torneo Clausura, con la necesidad de recuperarse tras la derrota en el clásico cordobés ante Belgrano y la anterior caída contra Instituto.

El encuentro comenzará a las 21.30 y contará con la transmisión de Cadena 3.

"El Matador" buscará reencontrarse con su mejor versión ante su gente, en un partido importante para recuperar terreno: con apenas 8 puntos, marcha último en el Grupo A.

Por su parte, Independiente llega con un presente irregular y buscará sumar en Córdoba para consolidarse entre los ocho equipos que avanzan a los playoffs.

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