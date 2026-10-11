Peste neumónica: ¿qué riesgos representa para la salud en Argentina?

Buenos Aires, 11 octubre (NA) -- La peste neumónica es una enfermedad poco común, pero de gran importancia epidemiológica debido a su capacidad de propagación y a la gravedad de sus síntomas. "Es una infección del parénquima pulmonar provocada por la bacteria llamada Yersinia pestis, que se transmite por microgotas de una persona enferma a una sana a través de la inhalación", explicó la Dra. Roxana Berenguer (M.N. 74.781), jefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA, en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La especialista agregó que una vez que la bacteria ingresa al organismo, la enfermedad puede progresar rápidamente. "Cuando la persona se infecta, comienza con fiebre alta, dolor de cabeza y decaimiento, que evoluciona rápidamente hacia tos y expectoración, que puede contener sangre, y luego insuficiencia respiratoria. Si se diagnostica mediante el aislamiento del germen responsable, es tratable con antibióticos", destacó.

A pesar de que la peste ha estado históricamente asociada a grandes epidemias, la enfermedad no ha desaparecido. "Se registran aproximadamente 1.000 casos anuales en el mundo, principalmente en Asia y África. La bacteria responsable es la misma que causó las grandes epidemias del pasado, aunque su comportamiento ha podido cambiar con el tiempo", afirmó el Dr. Marcelo Rodríguez Fermepin, jefe del laboratorio de Virología del hospital y profesor de Microbiología Clínica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

El especialista también indicó: "Es probable que, con el tiempo, su virulencia se haya moderado como parte de un proceso evolutivo natural. Generalmente, a los microorganismos no les beneficia eliminar a todos sus huéspedes. Se mantiene en un ciclo que involucra pulgas y roedores, y no causa la muerte de todas las personas infectadas. Además, los humanos hemos desarrollado cierta resistencia y la bacteria se ha vuelto menos letal".

¿Cuál es el riesgo para la Argentina?

En relación a las preocupaciones sobre la circulación de esta enfermedad, los expertos coinciden en que la posibilidad de que surja un caso autóctono en Argentina es muy baja. "No hemos recibido notificaciones de Yersinia Pestis en Argentina ni registros de casos en los últimos años", aseguró el Dr. Rodríguez Fermepin.

Los especialistas enfatizan que, a pesar de ser una enfermedad poco común, la vigilancia epidemiológica y la confirmación diagnóstica son esenciales ante cualquier sospecha.

En este sentido, el Dr. Rodríguez Fermepin subrayó que "contar con herramientas diagnósticas que permitan identificar rápidamente el agente causal es fundamental para responder a enfermedades infecciosas".