Camiones autónomos superan un obstáculo clave hacia su comercialización en EE.UU.

El sector de la transportación dio un paso significativo hacia la comercialización de los camiones autónomos, gracias a una reciente decisión federal. Las empresas Aurora Innovation y Kodiak AI recibieron una exención del Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), que les permite reemplazar los dispositivos de advertencia en carretera, como los triángulos reflectantes, por balizas montadas en la cabina de los camiones.

Este cambio es crucial, ya que bajo las regulaciones actuales, un conductor humano debe colocar estos triángulos si un camión tiene problemas mecánicos. Sin embargo, en un camión autónomo, no hay un conductor disponible para realizar esta tarea. Por lo tanto, la falta de un sistema alternativo representaba un obstáculo significativo para la implementación de esta tecnología.

La lucha de Aurora por obtener esta exención llevó a la empresa a los tribunales, donde inicialmente solicitó la eliminación de este requisito. Tras un rechazo, la compañía llevó el caso al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, mientras contaba con una exención temporal en espera de la decisión judicial.

La reciente aprobación de la FMCSA permite a las empresas de camiones autónomos utilizar balizas de advertencia visibles, lo que se considera una solución moderna y efectiva que mejora la seguridad en carretera al alertar a otros conductores sin poner en riesgo a un ser humano.

Gerardo Interiano, jefe de relaciones gubernamentales de Aurora, destacó que esta decisión refleja un reconocimiento por parte del gobierno de los beneficios económicos y comunitarios que ofrece el transporte autónomo. Por su parte, Daniel Goff, vicepresidente de asuntos externos de Kodiak AI, enfatizó que esta exención ayudará a la industria a avanzar hacia una era autónoma en el movimiento de carga en las carreteras de EE.UU.

El futuro de los camiones autónomos parece más prometedor con esta nueva regulación, que podría establecer un estándar para toda la industria del transporte, mejorando la seguridad y la eficiencia en la entrega de mercancías.